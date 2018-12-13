﻿ Танец латвийских кадетов вызвал восторг у пользователей соцсетей, Mixnews.lv

Общество |

В соцсетях набирает популярность видео с танцем кадетов колледжа Госполиции, которые приехали поздравить постояльцев центра социальной опеки в Кекаве.

На видеоролике два студента колледжа исполняют народный латышский танец перед пожилыми людьми. Публикацией за сутки поделились более 10 тысяч раз.

В комментариях к видео пользователи в основном выражали свое восхищение молодыми людьми.

Напомним, как ранее писал Mixnews, директор колледжа Госполиции Дина Таране рассказала, что с каждым годом растет число девушек, поступивших в это профучилище.