﻿ Танец латвийских кадетов вызвал восторг у пользователей соцсетей, Mixnews.lv

Танец латвийских кадетов вызвал восторг у пользователей соцсетей (22)
Общество | 13 декабря 2018 года, 18:23
В соцсетях набирает популярность видео с танцем кадетов колледжа Госполиции, которые приехали поздравить постояльцев центра социальной опеки в Кекаве.
На видеоролике два студента колледжа исполняют народный латышский танец перед пожилыми людьми. Публикацией за сутки поделились более 10 тысяч раз.
В комментариях к видео пользователи в основном выражали свое восхищение молодыми людьми.
Напомним, как ранее писал Mixnews, директор колледжа Госполиции Дина Таране рассказала, что с каждым годом растет число девушек, поступивших в это профучилище.
Это менты или плясуны?