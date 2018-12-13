﻿ Танец латвийских кадетов вызвал восторг у пользователей соцсетей, Mixnews.lv

Танец латвийских кадетов вызвал восторг у пользователей соцсетей (22)

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Общество | 13 декабря 2018 года, 18:23

В соцсетях набирает популярность видео с танцем кадетов колледжа Госполиции, которые приехали поздравить постояльцев центра социальной опеки в Кекаве.

На видеоролике два студента колледжа исполняют народный латышский танец перед пожилыми людьми. Публикацией за сутки поделились более 10 тысяч раз.

В комментариях к видео пользователи в основном выражали свое восхищение молодыми людьми.

Напомним, как ранее писал Mixnews, директор колледжа Госполиции Дина Таране рассказала, что с каждым годом растет число девушек, поступивших в это профучилище.

Комментарии 22
Ъ2 часа назад
Похуй,пляшем!!!
Это менты или плясуны?
10
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Восторг2 часа назад
Молодцы, ребята! Если хочешь узнать человека, посмотри, как он танцует, в танце проявляется весь характер человека и сам человек. Ребята, вы молодцы и хорошие парни!
7
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yes2 часа назад
спасибо, поблевал
10
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