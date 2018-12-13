﻿ "Латвийцы ограничены в средствах": фестиваль Positivus станет короче, Mixnews.lv

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Популярный в Латвии фестиваль Positivus станет на один день короче.

"13-й фестиваль Positivus следующим летом вновь соберет тысячи посетителей, которые приедут с целью насладиться прекрасными выступлениями артистов со всей Латвии, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В следующем году фестиваль пройдет 2 дня — в пятницу и субботу, что сделает мероприятие более доступным. Мы ощущаем, что платежеспособность наших людей очень ограничена и нужно было что-то сделать, чтобы люди не думали, что это очень дорогое мероприятие», — заявили представители фестиваля.

В следующем году на фестивале выступит британская группа The 1975, а также австралийский коллектив Cut Copy.