﻿ "Латвийцы ограничены в средствах": фестиваль Positivus станет короче, Mixnews.lv

"Латвийцы ограничены в средствах": фестиваль Positivus станет короче (15)
Популярный в Латвии фестиваль Positivus станет на один день короче.
"13-й фестиваль Positivus следующим летом вновь соберет тысячи посетителей, которые приедут с целью насладиться прекрасными выступлениями артистов со всей Латвии, а также из ближнего и дальнего зарубежья. В следующем году фестиваль пройдет 2 дня — в пятницу и субботу, что сделает мероприятие более доступным. Мы ощущаем, что платежеспособность наших людей очень ограничена и нужно было что-то сделать, чтобы люди не думали, что это очень дорогое мероприятие», — заявили представители фестиваля.
В следующем году на фестивале выступит британская группа The 1975, а также австралийский коллектив Cut Copy.
Nākamajā gadā «Positivus» festivāls ilgs divas dienas; izziņo pirmos māksliniekus https://t.co/y0z2S1YW25— Kulturkukas (@Kulturkukas) 13 декабря 2018 г.