﻿ Начат сбор подписей за снижение ставки НДС на лекарства, Mixnews.lv

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На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за снижение ставки НДС на лекарства до 5%.

Податель инициативы – Арнис Бедикерс указывает, что в Латвии самые дорогие лекарства, если сравнивать с Литвой и Эстонией, и одни из самых дорогих в ЕС.

«Многим латвийцам намного выгоднее отправится в Литву, чтобы купить необходимые медикаменты. Большая часть жителей страны из-за дороговизны не могут себе позволить необходимые лекарства. Это увеличивает период болезни, не способствует выздоровлению, и, как следствие, возрастает количество вызовов «скорой» и увеличивается число пациентов в больницах», - пишет автор петиции.

Напомним, как ранее писал Mixnews, председатель правления Ассоциации владельцев аптек Янис Либкенс считает, что снижение НДС на лекарства стало бы намного более ощутимым подспорьем, чем другие предложения. Возможно, для лекарств, которые стоят 2 евро, нет большой разницы, составляет ставка НДС 12% или 5%, но для лекарств, цены которых исчисляются сотнями евро, это значительная сумма, пояснил он.

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