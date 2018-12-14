﻿ Скандал набирает обороты: Иесалниекс пожаловался ПБ на директора русской школы, Mixnews.lv

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Скандал набирает обороты: Иесалниекс пожаловался ПБ на директора русской школы (9)

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Общество | 14 декабря 2018 года, 08:23

Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс возмущен обвинениями в свой адрес со стороны директора Ринужской средней школы и обратился в Полицию безопасности с тем, чтобы спецслужбы оценили интервью с ним с точки зрения разжигания ненависти.

"Обращусь с заявлением в Полицию безопасности и Государственную службу качества образования по поводу разжигающих ненависть высказываний директора Ринужской средней школы Дениса Клюкина в интервью с журналистом Re:Baltica Ингой Сприньге", - написал Иесалниекс в Twitter, прикрепив изображения уже написанных заявлений.

В интервью, о котором упоминает Иесалниекс, Клюкин заявил, что половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии. В качестве примера директор школы назвал парламентского секретаря Минюста Яниса Иесалниекса.

«Половина Национального объединения (НО), могу найти некоторые статьи, призывали физически уничтожить русских в Латвии. Половина Национального объединения!! Такого вот Иесалниекса (Янис Иесалниекс, на тот момент парламентский секретарь Министерства юстиции – прим. авт.) я вам десять раз найду», - сказал Клюкин.

На комментарий Сприньге, что таких из Нацобъединения двое — Иесалниекс и Домбрава, директор ответил, что печально, что эти политики имеют влияние на политические процессы в стране.

«И что? Министр юстиции говорит, что у Иесалниекса есть право на свободу слова, а у остальных нет? Нет. Сейчас я в это не верю, но это… в последнее время – «реалполитик» НО… Они имеют реальное влияние на процессы. Они не только кричат, но и реально чего-то достигают. Может быть, это только начало? Страх есть! Страх есть", - заявил Клюкин, комментируя ситуацию с задержанием правозащитника Александра Гапоненко.

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Между тем, на публикацию Иесалниекса отреагировала сама журналист Инга Сприньге, которая и брала интервью у директора школы.

"Почитайте свои записи в соцсетях. Я уже раньше говорила, что нацблок своими высказываниями разжигает больше ненависти, нежели "Согласие"", - написала журналист Иесалниексу.

Также журналист указала, что действия нацблока свидетельствуют о том, о чем она писала в своем исследовании - русскоязычные боятся говорить. При таком развитии событий, она, как автор интервью пойдет в ПБ вместе с директором школы.

"Это именно то, что я и прогнозировала - свобода слова в стиле Национального объединения. Как автор интервью, я пойду вместе с Клюкиным в Полицию Безопасности для дачи показаний. Хорошо, что я не русская, иначе могли нам обоим сказать - чемодан и вокзал", - написала Сприньге.

Далее в соцсети последовала перепалка Иесалниекса со Сприньге, где политик просил у журналистки доказательств якобы сказанных им призывов "физически расправляться с русскоязычными" и уличил уже автора интервью в симпатиях к "кремлевской" партии "Согласие".

На что получил от Сприньге ответ, что она с удовольствием пойдет защищать Клюкина в ПБ, к тому же назвала Клюкина настоящим патриотом Латвии.

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Один из пользователей, журналист Эдгар Купчс в этом контексте решил напомнить представителю нацблока о том, что он призывал, по меньшей мере, русскоязычным уезжать из Латвии.

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Другие пользователи соцсети разделились на два лагеря - кто-то встал на защиту журналистки, а кто-то стал защищать Иесалниекса, назвав Спринге "неправильной латышской".

"Инга, Вы же понимающая, умная женщина. Надеюсь, что господину Клюкину объяснили, что такие мифы про господина Исалниекса злонамеренно культивируют поддерживающие Кремль СМИ. Тут и большое доказательство о влиянии кремлевской пропаганды на мышление населения", - написал Гвидо Тимошко. ‏

"Не согласна с вами, Гвидо. Я, как русская, учившаяся латышскому с детсада, скажу, что такого ненавистного расиста как Иесалниекс, в своей жизни не видела, и СМИ тут не при чем. Я даже бы сказала, что он особый случай и негативное исключение (вместе с Домбравой) в своей партии", - написала Катрина Ильинска.

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"Прочитал интервью re:baltica с директором Ринужской школы , подумал - ок, не со всем согласен, но очень ценно, что кто-то для такого разговора ВООБЩЕ согласился. И затем, конечно, объявился Иесалниекс и показал самую страшную гримасу, на которую только способен латыш. Янис, это провал", - написал журналист Эдгар Рагинскис.

Комментарии 9
Конь в пальто2 часа назад
И конечно директора РУССКОЙ школы в самом лучшем варианте уволят с работы, в худшем- посадят. У нас нацисты всегда правы.
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Alex1 час назад
Вопрос поставлен правильно.И дело не только в сиесалниексах.Коль государство во всю вкладывается в "оборону",Натовские регулярные учения,чужие вояки в стране,военное положение в Украине - у меня простой вопрос ,а какая участь негражданам и проч."нелояльным" уготована в благословенной Латвии ? Лагеря "воспитания" типа Саласпилс или сразу Бикерниекский лес ? Недалёкая история Латвии намекает на это однозначно ,тем более её нам напоминают ежегодно 16 марта
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Вобла1 час назад
Всех приглашаю, в любых легетимных формах показать нацисту нашу поддержку директору. Не будьте равнодушны, завтра в прицеле будете вы.
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