﻿ Скандал набирает обороты: Иесалниекс пожаловался ПБ на директора русской школы, Mixnews.lv

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Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс возмущен обвинениями в свой адрес со стороны директора Ринужской средней школы и обратился в Полицию безопасности с тем, чтобы спецслужбы оценили интервью с ним с точки зрения разжигания ненависти.

"Обращусь с заявлением в Полицию безопасности и Государственную службу качества образования по поводу разжигающих ненависть высказываний директора Ринужской средней школы Дениса Клюкина в интервью с журналистом Re:Baltica Ингой Сприньге", - написал Иесалниекс в Twitter, прикрепив изображения уже написанных заявлений.

Šodien vērsos ar iesniegumiem Drošības policijā un Izglītības kvalitātes valsts dienestā @IKVD_gov_lv par Rīnūžu vidusskolas direktora Denisa Kļukina starpetnisko naidu kurinošajiem izteikumiem intervijā @ReBaltica @IngaSpringe (https://t.co/QuFAlyeMnP) pic.twitter.com/QiHg5QycZj — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) 13 декабря 2018 г.

В интервью, о котором упоминает Иесалниекс, Клюкин заявил, что половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии. В качестве примера директор школы назвал парламентского секретаря Минюста Яниса Иесалниекса.

«Половина Национального объединения (НО), могу найти некоторые статьи, призывали физически уничтожить русских в Латвии. Половина Национального объединения!! Такого вот Иесалниекса (Янис Иесалниекс, на тот момент парламентский секретарь Министерства юстиции – прим. авт.) я вам десять раз найду», - сказал Клюкин.

На комментарий Сприньге, что таких из Нацобъединения двое — Иесалниекс и Домбрава, директор ответил, что печально, что эти политики имеют влияние на политические процессы в стране.

«И что? Министр юстиции говорит, что у Иесалниекса есть право на свободу слова, а у остальных нет? Нет. Сейчас я в это не верю, но это… в последнее время – «реалполитик» НО… Они имеют реальное влияние на процессы. Они не только кричат, но и реально чего-то достигают. Может быть, это только начало? Страх есть! Страх есть", - заявил Клюкин, комментируя ситуацию с задержанием правозащитника Александра Гапоненко.

Между тем, на публикацию Иесалниекса отреагировала сама журналист Инга Сприньге, которая и брала интервью у директора школы.

"Почитайте свои записи в соцсетях. Я уже раньше говорила, что нацблок своими высказываниями разжигает больше ненависти, нежели "Согласие"", - написала журналист Иесалниексу.

Palasiet savus soctīklu ierakstus. Jau iepriekš esmu teikusi, ka NA ar saviem izteikumiem šeit kurina daudz vairāk naida, nekā Saskaņa. — Inga Springe (@IngaSpringe) 13 декабря 2018 г.

Также журналист указала, что действия нацблока свидетельствуют о том, о чем она писала в своем исследовании - русскоязычные боятся говорить. При таком развитии событий, она, как автор интервью пойдет в ПБ вместе с директором школы.

"Это именно то, что я и прогнозировала - свобода слова в стиле Национального объединения. Как автор интервью, я пойду вместе с Клюкиным в Полицию Безопасности для дачи показаний. Хорошо, что я не русская, иначе могли нам обоим сказать - чемодан и вокзал", - написала Сприньге.

Tieši šo es arī prognozēju, vārda brīvība Nacionālās apvienības gaumē. Kā intervijas autore, piesakos iet līdzi Kļukinam uz Drošības policiju paskaidrojuma sniegšanai. Labi, ka neesmu krieviete, citādi varētu mums abiem pateikt - čemodan un vokzal. https://t.co/LNhIQrB8Au — Inga Springe (@IngaSpringe) December 13, 2018

Далее в соцсети последовала перепалка Иесалниекса со Сприньге, где политик просил у журналистки доказательств якобы сказанных им призывов "физически расправляться с русскоязычными" и уличил уже автора интервью в симпатиях к "кремлевской" партии "Согласие".

На что получил от Сприньге ответ, что она с удовольствием пойдет защищать Клюкина в ПБ, к тому же назвала Клюкина настоящим патриотом Латвии.

Один из пользователей, журналист Эдгар Купчс в этом контексте решил напомнить представителю нацблока о том, что он призывал, по меньшей мере, русскоязычным уезжать из Латвии.

Другие пользователи соцсети разделились на два лагеря - кто-то встал на защиту журналистки, а кто-то стал защищать Иесалниекса, назвав Спринге "неправильной латышской".

"Инга, Вы же понимающая, умная женщина. Надеюсь, что господину Клюкину объяснили, что такие мифы про господина Исалниекса злонамеренно культивируют поддерживающие Кремль СМИ. Тут и большое доказательство о влиянии кремлевской пропаганды на мышление населения", - написал Гвидо Тимошко. ‏

"Не согласна с вами, Гвидо. Я, как русская, учившаяся латышскому с детсада, скажу, что такого ненавистного расиста как Иесалниекс, в своей жизни не видела, и СМИ тут не при чем. Я даже бы сказала, что он особый случай и негативное исключение (вместе с Домбравой) в своей партии", - написала Катрина Ильинска.

"Прочитал интервью re:baltica с директором Ринужской школы , подумал - ок, не со всем согласен, но очень ценно, что кто-то для такого разговора ВООБЩЕ согласился. И затем, конечно, объявился Иесалниекс и показал самую страшную гримасу, на которую только способен латыш. Янис, это провал", - написал журналист Эдгар Рагинскис.