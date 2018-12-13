﻿ Назначен кризисный управляющий Rīgas satiksme, Mixnews.lv

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Вместо ушедшего в полном составе правления Rīgas satiksme мэр Риги Нил Ушаков назначил временное правление в составе трех человек под руководством бывшего министра сообщения Анрийса Матисса. В правление вошли также два работника RS - директор отдела сообщения и организации Эдмунд Зивтиньш и директор отдела управления рисками Янис Гедушев.

Как сказал Ушаков агентству ЛЕТА, первоочередной задачей Матисса будет остановка всех ведущихся транспортных закупок.

"Во всех случаях, когда поставки еще не закончены и где это позволяет закон, нужно расторгнуть договоры и объявить новые конкурсы на поставку оставшихся транспортных единиц", - сказал мэр.

В то же время мэр подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть членов правления, и они работали по совести.

"По их мнению, это самое главное, что они могут сделать, чтобы спасти репутацию предприятия. Я благодарен всем членам правления, и особенно Леону Бемхенсу, за это решение и принимаю отставку. В то же время надеюсь, что члены правления не причастны к нарушениям, которые предположительно происходили на предприятии", - сказал Ушаков.

Все члены правления уволились с сегодняшнего дня, 14 декабря. В ближайшее время будет объявлен конкурс на должности членов правления.

Самое важное сейчас - уменьшить недоверие к муниципальному транспортному предприятию "Ригас сатиксме" (РС), заявил агентству ЛЕТА бывший министр сообщения, руководитель временного правления РС Анрийс Матисс.

По его словам, сначала нужно понять, о чем Бюро пр предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало уголовный процесс. Также нужно разобраться, какие закупки предприятие делает сейчас, каковы их риски. Нужно сделать все, чтобы уменьшить недоверие к РС как предприятию, а позже думать о развитии и восстановлении репутации.

"Нужен рисковый менеджмент. Дальше нужно смотреть, как улучшить работу РС, чтобы нарушения в компании не допускались", - сказал Матисс.

В правление входили отстраненный от должности председателя Леон Бемхенс, и. о директора думского департамента сообщения Эмил Якринс, депутат Юрмальской думы Лариса Лоскутова, депутат Балдонской краевой думы Андрей Пожарнов и член партии "Честь служить Риге" Инесе Швекле.