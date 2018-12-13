﻿ Латвия включила в "черные списки" очередного российского историка, Mixnews.lv

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Латвийские власти включили в так называемые "черные списки" главу Международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадия Бордюгова. Об этом его известили латвийские пограничники в аэропорту Рига, куда он прилетел транзитным рейсом с целью после пересадки отправиться в другую страну шенгенского соглашения. Об этом сообщают в соцсети Facebook представители российского Фонда "Историческая память", в том числе историк и бывший третий секретарь Посольства РФ в Латвии Владимир Симиндей ранее внесенный в черный список Латвии.

"Очередной российский историк стал персоной нон-грата в Прибалтике. По прилету в аэропорт Риги, руководитель Международного совета Ассоциации исследователей российского общества (АИРО-XXI) Геннадий Бордюгов был остановлен латвийскими пограничниками, заявившими, что историк включен в черные списки решением министра внутренних дел как лицо, представляющее угрозу национальной безопасности страны", - сказано в сообщении.

Фонд "Историческая память" в своей публикации выражает поддержку Бордюгову и призывает профессиональные сообщества обратить внимание на репрессивные практики властей прибалтийских стран в отношении "неугодных" историков.

В сообщении сказано, что в начале сентября текущего года Бордюгов был объявлен персоной нон-грата в Грузии.

"Это стало местью грузинских властей за публикацию подготовленных в рамках международного проекта сборников документов о Большом терроре 1937 - 1938 гг. в Грузинской ССР", - пишут российские историки.

Между тем, согласно иммиграционному закону, министр внутренних дел вправе включать лиц в черный список на основании заключения компетентных правоохранительных органов, если есть основание считать, что иностранец действует в антигосударственной или преступной организации, создает угрозу для безопасности государства, общественного порядка или совершил тяжкое преступление.

В свою очередь МИД Латвии имеет право запрещать въезд в страну без объяснения причин.

Как ранее признал в эфире радио Baltkom советник главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича Виктор Макаров, включение в "черные списки" персон нон-грата не улучшают отношения между Россией и Латвией, но государство оставляет за собой право на защиту собственной безопасности.

Фото: Артура Селезнева