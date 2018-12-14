﻿ Синоптики обещают под Рождество снег и мороз до -15, Mixnews.lv

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Следующая неделя на большей части территории Латвии начнется со снега, который сохранится до Рождества, но пока прогнозы синоптиков неточные.

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье, 16 декабря, с юга в Латвию придет обширная зона осадков, выпадет снег, толщина снежного покрова достигнет местами 5 см.

В начале будущей недели местами, в основном на востоке, снегопады продолжатся, на западе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха в течение суток составит -1..-7 градусов, в середине недели ночная температура опустится местами до -10..-15 градусов.

По прогнозам "Global Forecast System", в воскресенье вечером и в понедельник Латвия покроется слоем снега толщиной 2-5 см. Температура воздуха будет колебаться около нуля, на Курземском побережье будет до +4 градусов, на востоке страны до -7.

На Рождество Global Forecast System прогнозирует небольшой мороз. В праздничные дни с юга может прийти циклон, и снежный покров увеличится.

Рождество со снегом синоптики обещают на востоке страны, а на остальной территории вероятность снега превышает 50%.