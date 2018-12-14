﻿ Ведущий Соловьев о Бузовой: интеллекта нет и не будет!, Mixnews.lv

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Ведущий Соловьев о Бузовой: интеллекта нет и не будет! (2)

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Общество | 14 декабря 2018 года, 16:35

Российский ведущий Владимир Соловьёв раскритиковал телеведущую Ольгу Бузову и шоу "Замуж за Бузову" на российском телеканале ТНТ. Своё мнение он высказал в эфире радиостанции "Вести ФМ", запись которой опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Что говорить? Там интеллекта нет, не было никогда и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова — что, мужик?", — сказал телеведущий.

Соведущая Соловьёва предположила, что у создателей шоу была некая задумка, в котором был "специальный смысл". Ведущий же ответил, что этим смыслом является безграмотность.

Телеведущий также раскритиковал и продюсеров, которые работали над шоу.

"А ты считаешь, что они умнее, если работают с такой ведущей?", — сказал Соловьёв.

Источник: L!FE

Фото: facebook.com/olgabuzova86

Комментарии 2
Адельфина6 минут назад
Как - зачем? Как образец для подражания подрастающего поколения девочек
. Под девизом "С_ськи есть - ума не надо!"
Чтобы из них росли не интеллектуалки, и ни тем более хозяйственные жены и образцовые матери, а вот ЭТО.
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Alex13 минуты назад
Даже удивлён,чё это он так "мягко! ?
А недавно смотрел похожую чепуху - Дибров напялил проХфессорские очки и допытывался УМА от двух бузоподобных киношных пенсионерок .БлЮданс и ...совсем тупая"...И показывают в праймтайм россиянам.Так по моему идиотов тут сразу несколько,человек мимниму 20-30.Ну кто ищет интеллект у современной "звЯзды"?Может у Сайли Сайрус поискать ?Когда обезьяна язык от восторга показывает ,но и призы получает ?А наши звЁзды напрягают остатки мозгов,а очкастый Дибров изображает доброго прХфессора !?Вы там совсем от жира охренели московские !?Зачем это ГОВНО вообще выпускать в эфир !
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