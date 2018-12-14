﻿ Ведущий Соловьев о Бузовой: интеллекта нет и не будет!, Mixnews.lv

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Российский ведущий Владимир Соловьёв раскритиковал телеведущую Ольгу Бузову и шоу "Замуж за Бузову" на российском телеканале ТНТ. Своё мнение он высказал в эфире радиостанции "Вести ФМ", запись которой опубликовал в своём аккаунте в "Инстаграме".

"Что говорить? Там интеллекта нет, не было никогда и не будет. Человек, который путает замужество и женитьбу! Выйти замуж за Бузову! Бузова — что, мужик?", — сказал телеведущий.

Соведущая Соловьёва предположила, что у создателей шоу была некая задумка, в котором был "специальный смысл". Ведущий же ответил, что этим смыслом является безграмотность.

Телеведущий также раскритиковал и продюсеров, которые работали над шоу.

"А ты считаешь, что они умнее, если работают с такой ведущей?", — сказал Соловьёв.

Источник: L!FE

Фото: facebook.com/olgabuzova86