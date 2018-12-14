﻿ Известно, сколько латвийцев уже сделали взносы соцстрахования, Mixnews.lv

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К настоящему времени добровольные взносы страхования здоровья на общую сумму свыше 295 тыс. евро внесли 2 400 автоматически не застрахованных жителей, сообщила представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

За первый месяц эти взносы сделали 942 жителя на общую сумму свыше 100 тыс. евро.

Жители пользуются возможностью заполнить анкету на сайте "www.apdrosinaties.lv", чтобы узнать свой статус страхования. К настоящему времени тест заполнен уже более 67 тыс. раз.

Более подробную информацию о внесении добровольных взносов страхования здоровья и других связанных с его введением вопросах можно узнать на сайте НСЗ "www.vmnvd.gov.lv" или по бесплатному информационному телефону 80001234.

Напомним, как ранее писал Mixnews, принятый в конце 2017 года закон о финансировании здравоохранения предусматривает введение обязательного государственного страхования здоровья, в том числе увязывая получение услуг здравоохранения с внесением обязательных взносов соцстрахования.

То есть неплательщики социальных взносов больше не смогут бесплатно получать полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.

Статусу застрахованного лица отвечают социально застрахованные лица: работники, самозанятые, лица, добровольно внесшие взносы соцстрахования, определенные группы социально мало защищенных жителей, поясняет Минздрав.

Для лиц, не внесших социальные взносы и не застрахованных автоматически, сумма страхования здоровья в 2018 году установлена в размере 1% от установленной в Латвии минимальной месячной зарплаты или 51,60 евро в год, в 2019 году - 3% от минимальной месячной зарплаты или 154,80 евро, в 2020 году - 5% от минимальной месячной зарплаты или 258 евро в год. Эти взносы необходимо будет вносить раз в год, после чего в течение соответствующего календарного года можно будет получить полный ассортимент оплачиваемых государством медицинских услуг.