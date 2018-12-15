﻿ Рижская дума снесет сгоревшее здание на Калнциема, 2B, Mixnews.lv

Общество |

Рижская дума решила снести сгоревшее в ноябре здание в стиле модерн на улице Калнциема, 2B, сообщил председатель думского комитета по городской собственности Олег Буров.

Ранее сообщалось, что в квартале между улицами Ранькя дамбис, Калницема, Даугавгривас и Межа расположены два жилых дома, построенные в начале 20-го века, общей площадью 2708 квадратных метров: одно - по адресу ул. Калнциема, 2B, второе - ул. Ранькя дамбис, 14.

Оба здания здания давно не эксплуатируются и признаны деградирующими строениями категории B.

В ночь на 25 ноября в здании на Калнциема, 2B вспыхнул пожар, его тушение продолжалось несколько дней.

Владельцем здания опосредованно через ООО K2B и еще одну латвийскую фирму было эстонское предприятие Tradesman EU. Недавно здание было продано с аукциона.

Кто является новым владельцем здания, Рижской думе неизвестно.

Владельцем здания на улице Ранькя дамбис, 14 по-прежнему остается эстонское предприятие ООО NC K2A.

Фото: twitter.com/ltvpanorama