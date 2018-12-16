﻿ Синоптики обещают затяжной снегопад, Mixnews.lv

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К Латвии с юго-запада приближается обширная зона осадков, территорию страны она начнет пересекать в середине дня воскресенья, 16 декабря, и закончит во вторник, 18 декабря, прогнозируют синоптики.

В воскресенье и в ночь на понедельник снегопад и метель ожидаются в западной и центральной части Латвии, в понедельник и вторник - в основном в восточных районах. Осадки будут продолжительными, но не интенсивными - выпадет 2-6 см снега.

Юго-восточный ветер в воскресенье вечером в порывах усилится до 9-14 м/сек., на Курземском побережье Рижского морского залива - до 15-17 м/сек.

Температура воздуха в воскресенье - от +1 до -4 градусов.

В Риге в воскресенье и понедельник ожидается небольшой снегопад, он усилится в ночь на понедельник, когда скорость юго-восточного ветра в порывах увеличится до 13 м/сек. Температура воздуха сохранится чуть ниже нулевой отметки.

Погодные условия в Латвии определяют атмосферный фронт и западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - от 771 мм ртутного столба на южном Курземском побережье до 776 мм ртутного столба на северо-востоке Латвии.

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