﻿ Названа средняя сумма взятки полицейским в Латвии, Mixnews.lv

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Размеры взяток, принятых полицейскими различных структурных подразделений, имеют тенденцию к уменьшению, сообщает Бюро внутренней безопасности (БВБ).

В этом году средняя сумма принятых сотрудниками Госполиции взяток в расследованных БВБ уголовных процессах о коррупционных преступных деяниях составила 880 евро, сообщили агентству LETA в БВБ.

Самая маленькая сумма взятки, предложенной полицейским в этом году, составила 20 евро, самая большая - 5000 евро. В целом суммы взяток имеют тенденцию к уменьшению, отметили в БВБ.

О случаях взяточничества в БВБ нередко сообщают жители, и БВБ объясняет это проведенными превентивными мероприятиями.

Недавно БВБ передало прокуратуре для уголовного преследования очередное дело о взяточничестве должностных лиц Госполиции в группе лиц.

По этому делу БВБ просит предъявить обвинения двум должностным лицам Рижского регионального управления Госполиции, принявших взятку за то, чтобы не оформлять протокол за управление транспортным средством в пьяном виде.

Из 39 вступивших в силу в прошлом году судебных приговоров за попытки подкупить полицейских следует, что автоводители предлагали им взятки в размере от 10 до 50 евро, а некоторые - в несколько сотен евро. Эти приговоры вынесены в отношении автоводителей, так как дорожные полицейские предложенные им взятки не приняли, а пытавшихся подкупить их водителей задержали.

Фото: Valsts policija