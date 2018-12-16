﻿ Возвращение уехавших латвийцев: координаторов реэмиграции станет больше, Mixnews.lv

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В следующем году планируется увеличить число региональных координаторов реэмиграции, сообщил на проходившей на минувшей неделе конференции "Уехать или вернуться в Латвию - в Земгале" советник министра охраны среды и регионального развития Дайнис Рийкурис.

Сейчас координаторы действуют в Даугавпилсском, Тукумском, Рундальском, Озолниекском, Вецумниекском, Добельском, Салдусском, Скрундском, Гулбенском и Смилтенском краях. Они играют большую роль, так как именно они "держат руку на пульсе", поддерживая связь и с уехавшими жителями Латвии, и с местными предприятиями и учебными заведениями, отметил он.

Дальнейшее продвижение проекта реэмиграции и увеличение числа координаторов зависят от выделенного финансирования, а оно пока неизвестно, так как бюджет 2019 года еще не принят, добавил Рийкурис.

Координатор реэмиграции Рундальского краевого самоуправления Санта Швагере тоже считает, что проект необходимо продолжать. Во время пилотного проекта она выявила 50 уехавших из Латвии жителей края, и примерно от половины из них получила обратную связь, и они подтвердили, что хотят вернуться в Латвию.

Как сообщалось ранее, в этом году Министерство охраны среды и регионального развития реализовало в самоуправлениях пилотный проект по содействию реэмиграции "Региональный координатор реэмиграции".

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