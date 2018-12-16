﻿ В рижских лесах браконьеры массово вырубают молодые елочки, Mixnews.lv

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В конце этой недели в принадлежащих Рижскому самоуправлению лесах в окрестностях Риги, где вырубка елок запрещена, были массово повреждены молодые насаждения елей, сообщил член правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис.

С приближением Рождества и Нового года Rīgas meži усилило надзор за лесами, особенно за молодыми насаждениями, но у предприятия не хватает ресурсов, чтобы защитить от вырубки все молодые деревья.

Удельный вес елок в принадлежащих Риге лесах невелик - меньше 10%.

У Rīgas meži есть плантация рождественских елок в Норупе, где можно купить елочку за символическую плату, а также плантация в Олайне, где выращиваются елочки, которые можно будет купить к Рождеству через пять-семь лет.

Срубить елочку к Рождеству можно в лесах Latvijas valsts meži, расположенных на расстоянии не менее 50 км от Риги, но тоже не в молодых насаждениях, а на окраине леса, на обочинах канав и под электролиниями.

Фото: flickr.com/Sergejs Bižāns