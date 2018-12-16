﻿ Россия-Латвия: упрощен порядок передвижения для "приграничников", Mixnews.lv

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Россия-Латвия: упрощен порядок передвижения для "приграничников" (18)

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Общество | 16 декабря 2018 года, 12:36

С воскресенья, 16 декабря, вступает в силу новый порядок пересечения границы Латвии с Россией для жителей приграничных территорий, сообщает Министерство иностранных дел. Об этом пишет NRA.

Упрощенный порядок пересечения границы был введен двумя государствами на основании межправительственного соглашения, заключенного в декабре 2010 года.

Согласно новому порядку, в дальнейшем для получения разрешения на местное приграничное передвижение не нужно будет предъявлять полис медицинского страхования.

При пересечении границы Латвии с Россией в рамках местного приграничного передвижения, в документах жителей приграничных территорий штампы о пересечении границы более ставиться не будут.

Кроме того, теперь разрешается находиться на другой стороне границы до 90 дней подряд. Предыдущая версия соглашения устанавливала лимит — не более 90 дней из 180 дней, независимо от того, подряд или нет.

Также был расширен список мероприятий, посещение которых может стать основанием для получения разрешения на местное приграничное передвижение - в список теперь входят не только мероприятия, организованные муниципальными и государственными учреждениями.

Комментарии 18
Лось1 час назад
А я тебе не хочу здесь видеть чмыря!Но тем не менее ты тут живёшь!
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Latviešu patriots2 часа назад
A tevi neviens neprasa skatīties.Brauc uz Ukraini.Tevi tur gaida.
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VL LV1 час назад
а мы тебя видеть не хотим, но ты же никуда не уезжаешь?! Вот и другие будут ездить и жить там где захотят.
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