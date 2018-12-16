﻿ Упрощен порядок пересечения границы Латвии с Россией, Mixnews.lv

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С воскресенья, 16 декабря, вступает в силу новый порядок пересечения границы Латвии с Россией для жителей приграничных территорий, сообщает Министерство иностранных дел. Об этом пишет NRA.

Упрощенный порядок пересечения границы был введен двумя государствами на основании межправительственного соглашения, заключенного в декабре 2010 года.

Согласно новому порядку, в дальнейшем для получения разрешения на местное приграничное передвижение не нужно будет предъявлять полис медицинского страхования.

При пересечении границы Латвии с Россией в рамках местного приграничного передвижения, в документах жителей приграничных территорий штампы о пересечении границы более ставиться не будут.

Кроме того, теперь разрешается находиться на другой стороне границы до 90 дней подряд. Предыдущая версия соглашения устанавливала лимит — не более 90 дней из 180 дней, независимо от того, подряд или нет.

Также был расширен список мероприятий, посещение которых может стать основанием для получения разрешения на местное приграничное передвижение - в список теперь входят не только мероприятия, организованные муниципальными и государственными учреждениями.