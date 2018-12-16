﻿ В Латвии волки стали чаще нападать на домашний скот, Mixnews.lv

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Государственная служба леса (ГСЛ) в этом году получила 29 сообщений о нападении крупных хищников на домашний скот, это больше, чем в прошлом году, сообщили в ГСЛ.

Хищники, в основном волки, покусали и ранили овец.

В этом году волки покусали 135 и ранили 45 овец, четыре овцы пропали.

Больше всего сообщений о нападениях крупных хищников на домашний скот в этом году получено от крестьян из восточной части Латгале и северной части Видземе.

В 2017 году ГСЛ получила 18 сообщений о нападении крупных хищников на домашний скот.

Фото: pixabay.com