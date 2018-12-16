﻿ Адвокат Римшевича: скандальное фото с Камчатки было отредактировано, Mixnews.lv

Адвокат Римшевича: скандальное фото с Камчатки было отредактировано (5)

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Общество | 16 декабря 2018 года, 15:12

Опубликованная в СМИ фотография, на которой запечатлен обвиняемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич во время рыбалки на Камчатке, имеет признаки того, что снимок был отредактирован, заявил адвокат Римшевича Юрис Гринвалдс. Об этом пишет KasJauns.

Он пояснил, что подлинность фотографии проверили два независимых эксперта, которые провели различные анализы снимка, в том числе и спектрографию.

Как указали эксперты, на фотографии констатированы существенные и стабильные признаки, достаточные для категорического признания того, что снимок был отредактирован.

Напомним, в феврале этого года Римшевич подтвердил, что фотография 2010 года, на которой он сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым (на тот момент глава российской военнотехнологической компании), является подлинной.

Комментарии 5
Светлана1 час назад
Ну адвокат может что угодно пиздеть
2
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А король то любит бздеть22 минуты назад
Скоро узнаем, что Римшевич подтвердил, что фотография 2010 года является подлинной, под давление. Некое лицо оказывало давление на него, членов его семьи. Причем это лицо украло у него, честь, совесь и пост. Это наверное то лицо, о котором он информировал органы и что получал некие угрозы. А в последствии дело закрыли из-за об отсутствии состава преступления. :)))
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Скажите1 час назад
А зачем мужчине писать по женским именем?
Вы же можете ей подражать, не знаете, где Светлана работает.
Вам нравится носить колготки и юбки?
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