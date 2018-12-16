﻿ Адвокат Римшевича: скандальное фото с Камчатки было отредактировано, Mixnews.lv

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Опубликованная в СМИ фотография, на которой запечатлен обвиняемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич во время рыбалки на Камчатке, имеет признаки того, что снимок был отредактирован, заявил адвокат Римшевича Юрис Гринвалдс. Об этом пишет KasJauns.

Он пояснил, что подлинность фотографии проверили два независимых эксперта, которые провели различные анализы снимка, в том числе и спектрографию.

Как указали эксперты, на фотографии констатированы существенные и стабильные признаки, достаточные для категорического признания того, что снимок был отредактирован.

Напомним, в феврале этого года Римшевич подтвердил, что фотография 2010 года, на которой он сидит рядом с Дмитрием Пильщиковым (на тот момент глава российской военнотехнологической компании), является подлинной.