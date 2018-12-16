﻿ Прогноз погоды на Рождество: синоптики обещают и мороз, и оттепель, Mixnews.lv

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За последнюю неделю прогноз погоды на Рождество существенно не изменился - он по-прежнему показывает как вероятность оттепели и дождя, так и мороза и снега. Об этом пишет Skaties.lv .

Однако, новый прогноз Global Forecast System неуверенно указывает на тепло и возможность осадков. В связи с этим температура воздуха в предпраздничные дни понизится до -10..-15 градусов. Однако в сочельник мороз ослабеет и пойдет небольшой снег. В свою очередь на Рождество ожидаются более сильные осадки, в основном в виде дождя, так как воздух прогреется до +2..+6 градусов.

Поскольку в эти дни в России будет находиться антициклон с холодной погодой, а в западной и центральной части Европы под влиянием циклона сохранится теплая погода, прогнозы погоды в странах Балтии отличаются.

Учитывая подсчеты различных численных моделей, на востоке Латвии во время рождественских праздников температура воздуха составит от +4 до -20 градусов, в Лиепае - от +8 до -10 градусов. Согласно среднему прогнозу, температура воздуха составит от +1 градуса на западе Курземе до -4 градусов на востоке страны.

Синоптики сообщают, что на востоке Латвии на Рождество снег сохранится и в случае оттепели, местами толщина снежного покрова превысит десять сантиметров. Согласно прогнозам, шансы встретить снежное Рождество в других районах страны немного меньше.

Фото: pixabay.com