﻿ На заметку водителям: в Риге продолжается метель, Mixnews.lv

На заметку водителям: в Риге продолжается метель
С вечера воскресенья, 16 декабря, в Риге началась затяжная метель, как и обещали синоптики. С утра в понедельник метель продолжилась.
В столице скорость юго-восточного ветра в порывах достигала 13 м/сек.
Как сообщают очевидцы, на дорогах очень опасно и скользко, автомобили заносит в сторону. Водителям стоит быть осторожнее и внимательно выбирать скорость. Также, по словам очевидцев, по улицам столицы ездят снегоуборочные машины.
Пользователи публикуют у себя в Twitter видео прямой трансляции снегопада.
Pašlaik Rīgā vislielākais putenis pic.twitter.com/vLBvyDrcZM— Jānis Tereško (@JanisTeresko) 16 декабря 2018 г.
Между тем, в понедельник, 17 декабря, синоптики также обещают небольшой снегопад, однако ветер станет слабее.
Погодные условия в Латвии определяют атмосферный фронт и западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - от 771 мм ртутного столба на южном Курземском побережье до 776 мм ртутного столба на северо-востоке Латвии.
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