﻿ На заметку водителям: в Риге продолжается метель, Mixnews.lv

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С вечера воскресенья, 16 декабря, в Риге началась затяжная метель, как и обещали синоптики. С утра в понедельник метель продолжилась.

В столице скорость юго-восточного ветра в порывах достигала 13 м/сек.

Как сообщают очевидцы, на дорогах очень опасно и скользко, автомобили заносит в сторону. Водителям стоит быть осторожнее и внимательно выбирать скорость. Также, по словам очевидцев, по улицам столицы ездят снегоуборочные машины.

Пользователи публикуют у себя в Twitter видео прямой трансляции снегопада.

Pašlaik Rīgā vislielākais putenis pic.twitter.com/vLBvyDrcZM — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 16 декабря 2018 г.

Между тем, в понедельник, 17 декабря, синоптики также обещают небольшой снегопад, однако ветер станет слабее.

Погодные условия в Латвии определяют атмосферный фронт и западный край антициклона. Атмосферное давление на уровне моря - от 771 мм ртутного столба на южном Курземском побережье до 776 мм ртутного столба на северо-востоке Латвии.

Фото: pixabay.com