﻿ На заметку водителям: в Риге прошла сильная метель, Mixnews.lv

На заметку водителям: в Риге прошла сильная метель
Общество | 16 декабря 2018 года, 22:34
В воскресенье, 16 декабря, вечером в Риге прошла сильная метель, как обещали синоптики.
В столице скорость юго-восточного ветра в порывах достигала 13 м/сек.
Как сообщили очевидцы, на дорогах на данный момент очень опасно, автомобили заносит в сторону. Водителям стоит быть осторожнее и внимательно выбирать скорость. Также, по словам очевидцев, по улицам столицы ездят снегоуборочные машины.
Янис Терешко опубликовал у себя в Twitter видео прямой трансляции снегопада.
Pašlaik Rīgā vislielākais putenis pic.twitter.com/vLBvyDrcZM— Jānis Tereško (@JanisTeresko) 16 декабря 2018 г.
Между тем, в понедельник, 17 декабря, синоптики также обещают небольшой снегопад, однако ветер станет слабее.
Фото: pixabay.com