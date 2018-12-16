﻿ На заметку водителям: в Риге прошла сильная метель, Mixnews.lv

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В воскресенье, 16 декабря, вечером в Риге прошла сильная метель, как обещали синоптики.

В столице скорость юго-восточного ветра в порывах достигала 13 м/сек.

Как сообщили очевидцы, на дорогах на данный момент очень опасно, автомобили заносит в сторону. Водителям стоит быть осторожнее и внимательно выбирать скорость. Также, по словам очевидцев, по улицам столицы ездят снегоуборочные машины.

Янис Терешко опубликовал у себя в Twitter видео прямой трансляции снегопада.

Pašlaik Rīgā vislielākais putenis pic.twitter.com/vLBvyDrcZM — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 16 декабря 2018 г.

Между тем, в понедельник, 17 декабря, синоптики также обещают небольшой снегопад, однако ветер станет слабее.

Фото: pixabay.com