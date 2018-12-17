﻿ Eurostat: в Латвии места для купания чище, чем в Литве и Эстонии, Mixnews.lv

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В Латвии в 2017 году хорошее качество воды было констатировано в 93% морских мест купания - на 5,5 процентного пункта больше, чем в Литве, а также на 40 процентных пунктов больше, чем в Эстонии, и на 7 процентных пунктов больше, чем в ЕС в среднем, свидетельствуют данные Eurostat.

В Словении хорошее качество воды констатировано на всех моряких пляжах, на Мальте - в 98%, на Кипре - 97%, в Греции - 96%, Хорватии и Бельгии - 95%, Португалии и Испании - 90%, Италии - 89%, Дании - 85%, Германии - 82%, Нидерландах - 80%, Франции - 79%, Ирландии - 70%, Великобритании - 61%.

Меньше всего морских пляжей с хорошим качеством воды в 2017 году было в Румынии - 51%, Польше - 48%, Болгарии - 45% и Швеции - 41%.

Фото: flickr.com/voris