﻿ De facto: владельцы Тукумского аэропорта отрицают попытку подкупа в армии Литвы, Mixnews.lv

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Владельцы Тукумского аэропорта - компания Wings 4 Sky Group - отрицают свое участие в попытке подкупить должностное лицо армии Литвы.

Коррупционный скандал разразился в момент, когда Тукумский аэропорт пытался с помощью различных сделок восстановить потерянную репутацию и сертификат, сообщает передача De facto Латвийского телевидения. Об этом пишет KasJauns.

Как отмечают журналисты, в ноябре Служба специальных расследований Литвы задержала бывшего директора Шауляйского аэропорта Ромаса Микшиса по делу о попытке подкупа чиновника армии Литвы.

"Информация была о том, что руководитель некой частной компании пытался подкупить представителя литовского аэропорта, предложив ему взятку в размере более 90 000 евро, чтобы получить особые условия для одной зарубежной компании, которая бы приняла участие и победила в публичной закупке", - рассказала представитель службы Рената Эндружите.

Как сообщает De facto, более подробных комментариев о случившемся литовская спецслужба не предоставляет. Однако в литовских СМИ недавно появились неофициальные новости о том, что заинтересованной компанией является Wings 4 Sky Group из Латвии, которая на данный момент сдает армии Литвы в аренду, произведенные в Чехии реактивные учебные самолеты L-39 Albatros.

В следующем году армия готовится объявить новый конкурс закупок, однако выглядит так, будто борьба за победу в нем началась уже в этом году.

"В следующем году предусмотрена новая закупка. Предприятие эту ситуацию, однозначно, связывает с попыткой не дать потенциальному конкуренту участвовать в закупке", - заявил адвокат Wings 4 Sky Group Виестурс Лочмелис.

По его мнению, предприятие не участвовало в подкупе.

"То, что такая информация может фигурировать в Литве, есть в нашем распоряжении, поскольку было распоряжение о расследовании. Мы сотрудничаем, но предприятие не связано с фактом подкупа", - указал Лочмелис.

Литовцы в Латвии сотрудничают с Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Предприятие добровольно предоставляет следователям требуемые документы, связанные с закупками. Ни один сотрудник Wings 4 Sky Group не был допрошен, ни к кому не применен статус.

Адвокат отметил, что задержанный в Литве Микшис не работал в интересах компании. Если он что-то делал, то только по своей инициативе. Микшис был известен им, так как в свое время участвовал в аукционах старых самолетов в Шауляйском аэропорту.

Компания Wings 4 Sky Group ранее была известна как K.S. AVIA, она является крупнейшим владельцем Тукумского или Юрмальского аэропорта. Сейчас аэропорт находится не в лучшем положении и служит, главным образом, базой для команды авиашоу.

Как сообщает De facto, это не первый раз, когда Wings 4 Sky Group приходится отвечать на вопросы следователей. Совладельцем компании является Константин Солодуха, имя которого звучало в связи с так называемым делом о молдавском оружии. De facto напоминает, что во время расследования транспортировки военных товаров из Молдавии в Армению была арестована собственность Солодухи, однако на скамью подсудимых он не сел. На данный момент дело о военных товарах находится в Верховном суде.

В другом деле - о возможной подделке документов, чтобы поставить резервные части для вертолетов в Йемен, - судили исполнительного директора предприятия. Однако весной этого года его полностью оправдали, отмечают журналисты.

Как сообщает передача, действия совладельца Wings 4 Sky Group Солодухи стояли его аэропорту сертификата. Он был аннулирован, поскольку службам безопасности его присутствие в правлении аэропорта.

Чтобы спасти репутацию аэропорта, Солодуха в прошлом году уменьшил свою влияние в нем и ушел из правления. В этом году компания подала заявку на новый сертификат, однако теперь ее название прозвучало в деле о взяточничестве в Литве, отмечают журналисты.

Как сообщает De facto, в этот раз компания Солодухи может обойти службы безопасности. Аэропорт подал заявку на такой сертификат, получение которого не нужно согласовывать со службами безопасности.

Тукумский аэропорт хочет стать аэропортом, который используют и в условиях плохой видимости, так же как Ригу и Лиепаю. Однако ему не будет разрешено обслуживать грузовые и пассажирские перевозки, он сможет обслуживать только частные самолеты.

Следующий аудит в аэропорту специалисты Агентства гражданской авиации планируют провести в январе.

Фото: flickr.com/Dāvis Kļaviņš