﻿ Соцсеть: роспуск думы по указке нацблока попахивает советскими временами, Mixnews.lv

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Решение о разработке законопроекта по роспуску Рижской думы по указу Национального объединения смахивает на советские времена, когда все решения принимала партия, а политики только исполняли их. Об этом пишут в соцсети Twitter известные в обществе люди.

О том, что члены нацблока на конгрессе решали вопрос о том, как распустить думу, сообщил один из членов партии Янис Иесалниекс.

"На конгрессе Национального объединения с парламентским секретарем министерства среды и регионального развития Янисом Эглитисом, министром Каспарсом Герхардсом и депутатом Сейма Янисом Домбравой обсуждаем возможности роспуска Рижской думы за систематическое беззаконие в работе думы", - написал Иесалниекс.

NA @VL_TBLNNK kongresā ar @VARAM_Latvija parlamentāro sekretāru @Janis_Eglits, ministru @KasparsGerhards un Saeimas deputātu @JanisDombrava apspriežam iespējas atlaist Rīgas domi par sistemātiskām nelikumībām pašvaldības darbā. pic.twitter.com/oFuMAz3y9h — Jānis Iesalnieks (@JanisIesalnieks) December 17, 2018

О том, что решение о законопроекте по роспуску РД министр Каспарс Герхардс принял после конгресса нацблока, прошедшего в выходные дни, написала член национального объединения и объединения Apeirons Байба Бицена. По ее словам до начала конгресса министр заявлял, что для роспуска РД нет оснований.

"Была на конгрессе Национального объединения (делегат). Около 13:30 на интернет порталах появилась информация, что Герхердс не видит необходимости распускать Рижскую думу. Чуть позже 14:31 (это время зафиксировано у меня на Facebook) Цилинскис призвал Герхардса думу распустить. После этого Герхардс пообещал оценить работу Рижской думы", - написала Байба Бицена.

Biju Nacionālas apvienības kongresā (delegāte). Ap pl. 13.30 interneta portālos parādījās info, ka Gerhards neredz vajadzību atlaist domi. Drusku pēc. 14.31 (šis laiks nofiksēts manā fotogrāfijā) Cilinskis aicināja Gerhardu domi atlaist. Pēc tam Gerhards teicās izvērtēt RD darbu. — Baiba Bicēna (@BaibaBicena) December 15, 2018

Главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле указала, что нынешнее решение Герхардса о роспуске думы выглядит так, как будто на него надавила партия, а это практика советских времен.

"Где можно прочитать решения, принятые на конгрессе НО? На домашней странице нацблока не нашла. Министрам надо принимать решения в соответствии с законами, а не по решению партии — не советские же времена сейчас", - пишет Неллия Лочмеле.

Kur var izlasīt NA kongresa lēmumu? Apvienības mājaslapā neatradu. Ministriem ir jāpieņem lēmumi atbilstoši likumiem, nevis partijas lēmumiem - nav jau padomju laiki. https://t.co/UeEtuid1K6 — Nellija Ločmele (@NellijaL) December 16, 2018

А еще одна пользовательница иронично намекает на то, что решение о роспуске у членов нацблока основывается на мнении пользлователей соцсети.

"Министерство Герхардса подготовило проект о роспуске Рижской думы... Чуть-чуть из аннотации: Ознакомившись с несколькими комментариями в интернете, констатировано, что большинство общества поддерживает борьбу с противозаконием", - пишет пользовательница.

VARAM tapis likumprojekts par Rīgas domes atlaišanu... Mazliet no anotācijas: "Iepazīstoties ar dažādās interneta vietnēs publicētajiem komentāriem, secināms, ka sabiedrības vairākums atbalsta cīņu pret nelikumībām." — Gunita Gailāne (@GunitaGailane) 17 декабря 2018 г.

"Если одна политическая партия дает задание министру распустить руководимую другой партией Рижскую думу, то роспуск РД ни в коем случае не должен произойти, так как это будет политическим решением. Это Фэйк борьба. Очередная Фэйк борьба с флагами и факелами. И ничего больше", - пишет Юрист Волдемарс Бургис.

Ja viena politiskā partija uzdod ministram atlaist citas politiskās partijas vadītu Rīgas domi, tad RD atlaišana nekādīgi nevar notikt, jo atlaišana nevar būt politiska. Tā ir Fake cīņa. Kārtējā Fake cīņa ar karogiem un lāpām un neko vairāk. — voldemārs burģis (@voldemars) December 15, 2018

"Мне тоже объективно не кажется, что есть правовая основа для роспуска работающей Рижской думы", - пишет Давис Валтерс.

Man arī objektīvi nešķiet, ka ir tiesisks pamats atlaist sūdīgi strādājošo Rīgas Domi #Gerhards — Dāvis Valters (@DW_Immurs) December 15, 2018

"Поясните мне пожалуйста, как партия может распустить Рижскую думу? Соберете подписи?", - пишет пользователь под ником Bugs Devy.

Paskaidro man lūdzu, kā partija var atlaist Rīgas Domi? Vāksiet parakstus? — Bugs Devy (@kuuminshs) December 15, 2018

"Поищите, почему Герхардс занял такую позицию. Подозрительно. После этого тень падает на весь нацблок. Политик указал, что здесь есть четкая позиция партии, но решение должно приниматься согласно закону, а нее в партийных интересах. Со стороны Национального объединения это такой же шаг, как и со стороны Ушакова голосование о доверии ему", - пишут пользователи.

NA kongress Gerhardam liek atlaist Rīgas domi. Gerhards skaidro - nav pietiekama pamata. pic.twitter.com/mUVylF8Eyy — Edgars Kupčs (@edgarskupcs) December 15, 2018

Politologs par aicinājumu atlaist Rīgas domi: "Tā ir diezgan pliekana spēle uz publiku" https://t.co/Gk5q6qzbPV — Jauns.lv (@JaunsLV) December 16, 2018

Напомним, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что "роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе".

Уже в понедельник Герхардс подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска. Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

Тем временем, как считает премьер-министр Марис Кучинскис, подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) законопроект о роспуске Рижской думы нужно обсудить с министрами и юристами.