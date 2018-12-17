﻿ Соцсеть: роспуск думы по указке нацблока попахивает советскими временами, Mixnews.lv

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Соцсеть: роспуск думы по указке нацблока попахивает советскими временами (6)

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Общество | 17 декабря 2018 года, 19:19

Решение о разработке законопроекта по роспуску Рижской думы по указу Национального объединения смахивает на советские времена, когда все решения принимала партия, а политики только исполняли их. Об этом пишут в соцсети Twitter известные в обществе люди.

О том, что члены нацблока на конгрессе решали вопрос о том, как распустить думу, сообщил один из членов партии Янис Иесалниекс.

"На конгрессе Национального объединения с парламентским секретарем министерства среды и регионального развития Янисом Эглитисом, министром Каспарсом Герхардсом и депутатом Сейма Янисом Домбравой обсуждаем возможности роспуска Рижской думы за систематическое беззаконие в работе думы", - написал Иесалниекс.

О том, что решение о законопроекте по роспуску РД министр Каспарс Герхардс принял после конгресса нацблока, прошедшего в выходные дни, написала член национального объединения и объединения Apeirons Байба Бицена. По ее словам до начала конгресса министр заявлял, что для роспуска РД нет оснований.

"Была на конгрессе Национального объединения (делегат). Около 13:30 на интернет порталах появилась информация, что Герхердс не видит необходимости распускать Рижскую думу. Чуть позже 14:31 (это время зафиксировано у меня на Facebook) Цилинскис призвал Герхардса думу распустить. После этого Герхардс пообещал оценить работу Рижской думы", - написала Байба Бицена.

Главный редактор журнала Ir Неллия Лочмеле указала, что нынешнее решение Герхардса о роспуске думы выглядит так, как будто на него надавила партия, а это практика советских времен.

"Где можно прочитать решения, принятые на конгрессе НО? На домашней странице нацблока не нашла. Министрам надо принимать решения в соответствии с законами, а не по решению партии — не советские же времена сейчас", - пишет Неллия Лочмеле.

А еще одна пользовательница иронично намекает на то, что решение о роспуске у членов нацблока основывается на мнении пользлователей соцсети.

"Министерство Герхардса подготовило проект о роспуске Рижской думы... Чуть-чуть из аннотации: Ознакомившись с несколькими комментариями в интернете, констатировано, что большинство общества поддерживает борьбу с противозаконием", - пишет пользовательница.

"Если одна политическая партия дает задание министру распустить руководимую другой партией Рижскую думу, то роспуск РД ни в коем случае не должен произойти, так как это будет политическим решением. Это Фэйк борьба. Очередная Фэйк борьба с флагами и факелами. И ничего больше", - пишет Юрист Волдемарс Бургис.

"Мне тоже объективно не кажется, что есть правовая основа для роспуска работающей Рижской думы", - пишет Давис Валтерс.

"Поясните мне пожалуйста, как партия может распустить Рижскую думу? Соберете подписи?", - пишет пользователь под ником Bugs Devy.

"Поищите, почему Герхардс занял такую позицию. Подозрительно. После этого тень падает на весь нацблок. Политик указал, что здесь есть четкая позиция партии, но решение должно приниматься согласно закону, а нее в партийных интересах. Со стороны Национального объединения это такой же шаг, как и со стороны Ушакова голосование о доверии ему", - пишут пользователи.

Напомним, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании в полном составе ушло в отставку.

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что "роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе".

Уже в понедельник Герхардс подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае ее роспуска. Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) оценило ответственность думы в деле Rīgas satiksme, и, разрабатывая законопроект, учло и ранее констатированные нарушения, недостатки и случаи бездействия в работе Рижской думы.

Тем временем, как считает премьер-министр Марис Кучинскис, подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) законопроект о роспуске Рижской думы нужно обсудить с министрами и юристами.

Комментарии 6
nelojals59 минут назад
А я предлагаю эту ублюдочную партейку в полном составе кастрировать и повесить на Домской площади
3
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Жлобак55 минут назад
Непонятно зачем ведутся,на этот пиар,опытные и грамотные политики?Боязнь?Что кинут,за борт.Сплошное предательство,трусость,жополижество.А Америкс молодец,это поступок достойного Мужчины,коих в Латвии и на пальцах не честь.
5
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А47 минут назад
Ты, Жлобак, или Америкс, или дурак.
2
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