﻿ Замело: на дорогах Латвии работают 176 единиц снегоуборочной техники, Mixnews.lv

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В понедельник, 17 декабря, утром затруднено движение транспорта по главным дорогам страны и региональным дорогам, сообщает Latvijas Valsts ceļi.

Чтобы улучшить условия дорожного движения в работах по чистке дорог участвуют 176 единиц снегоуборочной техники. Скользкие и заснеженные участки дороги будут очищены и посыпаны противоскользящим материалом.

Дорожное движение затруднено на нескольких главных трассах страны - по всей длине Айнажского шоссе, на промежутке Сигулдского шоссе от Риги до поворота на Алуксне, на промежутке Валмиерского шоссе от Мурьяни до Валки, на промежутке Рижской окружной дороги от Балтезерса до Саулкалне, на промежутке Юрмальской окружной дороги от Саласпилса до Бабите, на промежутке Даугавпилсского шоссе от Риги до Даугавпилса, на Баускском шоссе на протяжении всей трассы, на промежутке Елгавского шоссе от Риги до Мейтене, на промежутке Лиейпайского шоссе от Риги до Лиепаи, на Вентспилсском шоссе от Риги до Вентспилса, на автодорогах Лиейпая-Руцава, Екабпилс-Терехово, на дороге Даугавпилс-Медуми и на Резекненской окружной дороге.

Также движение затруднено на региональных дорогах в окрестностях Риги, Айзкраукле, Балви, Бауски, Даугавпилса, Екабпилса, Цесиса, Добеле, Елгавы, Валки, Валмиеры, Лимбажи, Мадоны, Огре, Прейли, Резекне, Лиепаи, Талси и Тукумса.

Автоводителей призывают быть особенно осторожными и выбирать скорость, соответствующую состоянию покрытия дороги. Также стоит внимательно подбирать дистанцию и стиль вождения.

Кроме того Latvijas Valsts ceļi просит информировать об обледенении и других нюансах, затрудняющих дорожное движение, по круглосуточному бесплатному номеру телефона 8000 5555.

Фото: flickr.com/Juris Seņņikovs