﻿ Где свобода слова? Родители вступились за директора русской школы, Mixnews.lv

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Группа родителей написала открытое письмо (смотреть ниже) в защиту директора Ринужской гимназии Дениса Клюкина, на которого ранее парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Visu Latvijai!-TB/LNNK Янис Иесалниекс подал заявление в Полицию безопасности (ПБ).

Подписавшие письмо родители считают нападки на Дениса Клюкина грубым нарушением гарантированных Конституцией свободы слова и мнений и очередным проявлением нетерпимости, инспирированной школьной реформой и поведением должностных лиц государства, к числу которых относится и Я.Иесалниекс.

Как ранее писал Mixnews, в интервью Re:Baltica Клюкин заявил, что половина членов Национального объединения призывали физически уничтожить русских в Латвии. В качестве примера директор школы назвал парламентского секретаря Минюста Яниса Иесалниекса.

Иесалниекс подал по поводу этого интервью заявления в Полицию безопасности и в Департамент контроля качества образования, требуя призвать к ответственности Д.Клюкина по статье 78 Уголовного закона о разжигании национальной розни – под предлогом того, что он, якобы, обвинил его и его коллег в публичных призывах к геноциду и никак это обвинение не подтвердил.

Опубликованное письмо родителей

Среди тех, кто подписал письмо, указаны Армен Халатян, Елизавета Кривцова, Константин Чекушин, Екатерина Вейнберг, Андрей Курбатский, Елена Козловская, Дэги Караев, Ольга Камышан, Констанин Ошмян, Иннесса Роман Тестелец, Елена Привалова Эпштейн, Людмила Прибыльская.

Фото: pixabay.com