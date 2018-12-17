﻿ Полиция безопасности заблокировала портал IMHOclub.lv, Mixnews.lv

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Полиция безопасности заблокировала портал IMHOclub.lv (8)

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Общество | 17 декабря 2018 года, 09:39

Интернет-портал IMHOclub.lv закрыт в связи с расследованием, которое проводит Полиция безопасности (ПБ) в отношении главного редактора сайта, журналиста Юрия Алексеева.

"Внимание! В связи с расследованием, начатым Полицией безопасности Латвийской Республики, сайт на данный момент недоступен", - такое сообщение на латышском, русском и английском языках размещено на главной странице интернет-портала.

Напомним, в середине декабря 2017 года ПБ заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению ПБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде из Латвии.

Позже прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны - разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным. По его словам, патроны для пистолета были подброшены ему при обыске, а материалы, содержащие детскую порнографию, на самом деле являются фотографиями его детей во время купания. Журналист также неоднократно заявлял, что направленные на разжигание национальной розни комментарии писал не он.

Фото: скриншот

Комментарии 8
Сергей22 минуты назад
Займитесь лучше националистами, вот где вся беда Латвии , это они разжигают ненависть во главе с ринкевичем русофобом, пабрикамсами и другими во власти
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Мда27 минут назад
В этом тоталитарном государстве уже и комментарий написать страшно становится!
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yes29 минут назад
Анжела ты настукачила? латвийская дерьмократия в действии. Как же свобода слова? неее, ток не в лаптии
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