﻿ Полиция безопасности заблокировала портал IMHOclub.lv, Mixnews.lv

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Интернет-портал IMHOclub.lv закрыт в связи с расследованием, которое проводит Полиция безопасности (ПБ) в отношении главного редактора сайта, журналиста Юрия Алексеева.

"Внимание! В связи с расследованием, начатым Полицией безопасности Латвийской Республики, сайт на данный момент недоступен", - такое сообщение на латышском, русском и английском языках размещено на главной странице интернет-портала.

Напомним, в середине декабря 2017 года ПБ заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению ПБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Журналист был отпущен под подписку о невыезде из Латвии.

Позже прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны - разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным. По его словам, патроны для пистолета были подброшены ему при обыске, а материалы, содержащие детскую порнографию, на самом деле являются фотографиями его детей во время купания. Журналист также неоднократно заявлял, что направленные на разжигание национальной розни комментарии писал не он.

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