﻿ Эксперт: в Латвию все чаще возвращаются по личным причинам, Mixnews.lv

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Люди, уехавшие из Латвии, возвращаются в страну по личным причинам, однако, есть и те, кто принимает решение вернуться на родину в связи с предложением о работе. Об этом в эфире радио Baltkom заявил профессор факультета бизнеса, экономики и управления Латвийского университета, специалист по вопросам миграции Михаил Хазан.

"В основном, люди возвращаются в Латвию по личным мотивам, но есть и те, кто принимает решение вернуться получив предложение о работе. Последние исследование было два года назад, тогда процентов 12-13% вернувшихся получили предложения о работе, были и те, кто решил начать бизнес на территории страны. В основном, возвращаются люди с высшим образованием, а также знатоки своего дела — высококвалифицированные специалисты", - отметил Хазан.

По мнению эксперта, пилотный проекта по содействию реэмиграции "Региональный координатор реэмиграции" эффективен, так как, благодаря работе координаторов, все чаще удается вернуть в страну уехавших за рубеж латвийцев.

"Конкретные семьи получают помощь, благодаря контакту с координаторами проекта. Это необходимо. Организаторы, поддерживая связь с уехавшими за рубеж латвийцами, помогают им вернуться, предоставляя всю необходимую информацию. Это не эксклюзивная информация — она есть в интернете, однако, официальная терминология и законы не многим понятны, а координаторы объясняют все доступно. Некоторыми желающим вернуться нужен просто совет или поддержка координаторов проекта. Это облегчает процесс возвращения в Латвию. Вернувшиеся вновь могут уехать, сталкиваясь с трудностями на первом этапе переезда, поэтому работа проекта по содействию реэмиграции очень важна в этот период", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, в этом году Министерство охраны среды и регионального развития реализовало в самоуправлениях пилотный проект по содействию реэмиграции "Региональный координатор реэмиграции". Советник министра охраны среды и регионального развития Дайнис Рийкурис сообщил на проходившей на минувшей неделе конференции "Уехать или вернуться в Латвию - в Земгале", что в следующем году планируется увеличить число региональных координаторов реэмиграции.

Фото: flickr.com/Mikhail Tikhonov