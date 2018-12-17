﻿ Страны Балтии выступают за сохранение единого часового пояса, Mixnews.lv

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Премьеры стран Балтии на встрече в Вильнюсе договорились сохранить единый часовой пояс после того, как Евросоюз откажется от перевода часов, сообщил в понедельник, 17 декабря, премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис.

"Мы с коллегами договорились сохранить единый часовой пояс для стран Балтии и в будущем", - сказал Сквярнялис журналистам после встречи премьеров.

Однако пока не сообщается, какое может быть выбрано единое время - летнее или зимнее.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что его страна хотела бы договориться о едином часовом поясе и с Финляндией.

"Нашим интересам отвечало бы и то, чтобы Финляндия тоже выбрала такой же режим", - сказал Ратас.

В ЕС согласны с тем, что от перевода часов можно отказаться с 2021 года, хотя Еврокомиссия предложила сделать это раньше.

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