﻿ Полицейские ночью нашли на улице босого ребенка в пижаме, Mixnews.lv

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В воскресенье, 16 декабря, ночью в Вестиенской волости Мадонского края полицейские заметили на улице ребенка, который бродил по улице в несоответствующей одежде - мальчик был в пижаме и без обуви. Об этом сообщила представитель Госполиции Илзе Моте.

Согласно первичной информации, 15 декабря у мальчика был день рождения, который отмечали в кругу семьи. Вечером родители уложили ребенка спать и отправились к соседям продолжать торжество, время от времени они заходили в квартиру, проверить сына. Однако в один момент ребенок проснулся и ушел из дома.

Ребенка заметил сотрудник патрульной полиции. Он доставил мальчика в ближайшее медицинское учреждение, чтобы врачи осмотрели ребенка.

Глава Мадонского участка Госполиции Гундарс Тропс подчеркнул, что это еще рассказ с хорошим концом.

"Важно, что случившееся не превратилось в трагедию и ребенку ничего не грозит. Все могло случиться иначе, поэтому рад, что при исполнении своих служебных обязанностей полицейские оказались в нужном месте в нужное время, чтобы заметить мальчика и доставить его в безопасное место", - указал он.

Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Стоит отметить, что ранее семья не попадала в поле зрения полиции и сиротского суда.

Фото: Valsts policija