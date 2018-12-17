﻿ Российская журналистка: "Странно из Риги ездить в российскую больницу полы мыть", Mixnews.lv

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Чулпан Хаматова и Катерина Гордеева. Фото - Ольга Павлова / olgapavlova.photo

Почему коллега Чулпан Хаматовой никак не найдет себе места в латвийской благотворительности

На минувшей неделе в Риге прошла презентация совместной книги актрисы Чулпан Хаматовой и перебравшейся в Латвию российской журналистки Катерины Гордеевой - «Время колоть лед». Книга серьезная и важная. В ней, в частности, рассказывается и о том, как создавался и работает благотворительный фонд «Подари жизнь», соучредителем которого была Чулпан Хаматова, и в работе которого принимает участие её соавтор Катерина Гордеева.

Представляя свою книгу в Латвии, дважды на неделе Катерина Гордеева публично заявила о том, что в Латвии нет благотворительных фондов, и что от этого она впадает в отчаяние.

В радиоинтервью она сказала: “Отчаяние наступает, когда сталкиваешься с чем-то и не понимаешь, что с этим делать.” Так, в Латвии она столкнулась с тем, что здесь “не существует благотворительных фондов - ни один, ни два, ни десять - нисколько. Есть одна организация, которая помогает собирать деньги – просто агрегатор денег. И нет ни одного благотворительного фонда, который бы помогал группе нуждающихся. И для меня это было минутой отчаяния в какой-то момент. Кому я буду помогать, где я буду волонтерить? Ведь если я живу здесь, cтранно ездить из Риги в российскую больницу полы мыть…»

Далее Гордеева добавила: „Если есть в Латвии фонды, которым нужна помощь, пусть обращаются ко мне”.

Через день на презентации книги в книжном магазине она снова заявила собравшимся читателям о том, что в Латвии нет благотворительных фондов, а те, что ей назвали (Ziedot.lv, «Вера. Надежда. Любовь.» и другие), оценила негативно: я, мол, их знаю, это совсем не то.

Эти бездумные, сделанные со снобизмом и высокомерием заявления, бросают тень на людей и организации, которые в Латвии занимаются очень важными делами в сфере благотворительности. А также порождают у аудитории недоверие к местным благотворительным проектам и организациям.

Заявления Гордеевой стали для нас прекраcным предрождественским поводом напомнить о том, сколько важных проектов было реализовано за минувший год.

У нас маленькая страна. И нет российских масштабов. И много, конечно, проблем. Но мы любим свою страну, для нас это в первую очередь - люди, которые здесь живут и работают. И которые на своем месте делают в благотворительности очень много.

Руководитель благотворительного фонда Ziedot.lv отмечена почетной международной наградой "Гражданин Европы".

Только что отметил 15-летие фонд ziedot.lv. Нам посчастливилось работать с этой маленькой командой в тесном контакте 2,5 года – без перерывов, отпусков и выходных - в рамках проекта "День добрых дел на радио Baltkom". Все это время восемь девушек, включая главу фонда Руту Диманту, cидели все в одном кабинетике под крышей здания в районе ВЭФа. Они даже на бесконечные упреки в том, что, мол, построили себе особняк, не отвечают. Им некогда. Они работают, не поднимая головы. Родители больных деток, которые получают помощь годами, называют их "ангелами".

Построенное ими здание полностью отдано под медицинский центр для детей Poga, где собрана уникальная аппаратура, которой нет во всей Северной Европе. Мы своими глазами видели малышей с тяжелой формой ДЦП, которые после интенсивных курсов здесь делали свои первые в жизни шаги. От радости тогда плачут все – врачи, мамы, сотрудники фонда.

Cотрудники ищут лекарства, клиники за рубежом, подбирают врачей и методы лечения, привозят специалистов в Латвию, организуют семинары и встречи по обмену опытом, контактируют с социальными службами, госорганизациями и медицинскими учреждениями. Это серьезная системная помощь. Больные дети и взрослые получают сопровождение во время лечения – не только материальное, но и человеческое, и организационное. Причем, годами.

За 15 лет фонд реализовал 3273 проекта - поддержка малышей из малообеспеченных семей, помощь одиноким мамочкам, продуктовые наборы и дрова для бедствующих пенсионеров в районах, приобретение медикаментов и оборудования для больных и многое другое. У фонда 120 тысяч волонтеров.

Всего собрано 40 миллионов евро, и более 350 тысяч жителей Латвии получили помощь. Половина из этой суммы пошла на оплату лечения, диагностики, клиник и медикаментов. Остальное – на социальные проекты. А также существуют программы «Няня для особых детей», «Суповые кухни», «Летние лагеря», «Приюты для животных» и многие другие.

Благотворительный концерт "Музыка и жизнь". (Фото jauns.lv)

В начале этого года Ziedot.lv c латвийскими музыкантами организовал масштабный благотворительный концерт "Музыка и жизнь" - на оплату дорогих лекарств для нескольких конкретных онкобольных было за один вечер собрано 110 тысяч евро.

Певица Айя Андреева в программе "Зеленая лампа".

Концерт и истории больных людей имели большой общественный резонанс. (Этой теме была посвящена програма «Зеленая лампа» с певицей Айей Андреевой, которая очень активно участвует в благотворительности). Это вместе с другими акциями привело к тому, что в Латвии в этом году в список компенсируемых лекарств был внесен очень дорогой препарат Keytruda.

Фонд «Вера. Надежда. Любовь» ("TICĪBA, CERĪBA, MĪLESTĪBA") занимается помощью семьям, где растут дети с с тяжелыми диагнозами, оказывая также паллиативную помощь. Cотрудничает с медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга и помогает латвийским детям пройти там диагностику и лечение. Педагоги, врачи и психологи, например, из питерского благотворительного фонда «Теплый дом», приезжают в Ригу и проводят занятия и семинары.

Благотворительный фонд оперного певца Сергея Егерса помогает приобретать специализированное оборудование (слуховые аппараты и аппараты для чтения) для слабослыщащих и незрячих детей и взрослых, которые живут в специальных интернатах.

Певец Сергей Егерс cо своими подопечными.

Cам певец несколько лет работал в дневном центре социальной опеки для людей с нарушениями интеллектуального развития – преподавал им музыку и очень любил эту работу. Теперь помогает двум школам, где учатся дети с раличными нарушениями.

Совместно с «Mārtiņa Fonds» фонд Егерса проводит творческие лагеря и мастерские и интегративный фестиваль сценического искусства для детей с особыми нуждами – в нем участвуют более 800 детей со всей Латвии. Фонд системно сотрудничает с краевыми думами, социальными службами и сиротскими судами.

А «Фонд Мартиня» практически с нуля построил и организовал Центр психологической реабилитации для детей с неизлечимыми болезнями под Екабпилсом

Ежегодный благотворительный Бал Марты в сотрудничестве с фондом Егерса собирает средства для отделения нейрохирургии Рижской Восточной клинической университетской больницы, для отделения онкологии Детской больницы, для нужд специализированных школ-интернатов.

Фонд Детской больницы только в прошлом году собрал более миллиона евро на свои проекты. Он осуществил реконструкцию помещения отделения гематоонкологии и открыл дом для родителей. Оплачено лечение более чем 300 детям, закуплено оснащение для нескольких отделений больницы. Открыт новый кабинет аутизма и начат проект создания Банка материнского молока.

О «Зеленой лампе» и рыжем закате

Одна из героинь программы "Зеленая лампа" Иева Ивкина с мамой Интой.

Если уж говорить о минутах отчаяния, нам бы очень хотелось отвезти российскую журналистку в латвийскую глубинку, в Мадонский район, где в крошечном домике с печкой среди леса живет женщина с дочкой, у которой тяжелое ДЦП с рождения из-за неправильно принятых родов. Девочка не двигается (руки, ноги не работают), не говорит. Она научилась писать носом, нажимая на клавиатуру. Пишет стихи. И рисует картины, зажав кисточку зубами. На одной из ее картин – рыжий закат на фоне василького неба. А стихи – о солнечном утре и любви.

Вот мама этой девочки действительно порой испытывает отчаяние, потому что пенсия у нее 146 евро, а дочку не с кем оставить, если ей надо выйти. Если бы не помощь благотворительного фонда по системной программе «Милая нянечка»...

И таких семей, в том числе и тех, где по два ребенка с тяжелейшими ДЦП, мы за годы работы «Зеленой лампы» видели много. Каждую неделю в течение трех лет в нашей программе на радио Baltkom – горькие истории человеческой жизни и очень светлые люди. Мы не собираем средства сами, мы готовим проверенную информацию, рассказываем об этом людям и каждый день (!) сообщаем результаты сбора денег – в эфире, на сайте и в социальных сетях. Здесь все прозрачно. Никогда ни одного цента с пожертвованных на благотворительный счет денег не уходят на проценты или орграсходы.

Маленького Сашу Канте на собранные "Зеленой лампой" и ее друзьями пожертвования отправили в Германию,где малышу реально спасли жизнь.

Мы с нашими добровольными помощниками проводили благотворительные концерты, цирковые представления, литературные вечера, праздники в детских домах и социальных домах для стариков, «Сладкие ярмарки», где тортики, специально испеченные пятью десятками лучших ресторанов Латвии продавались, чтобы собрать деньги на спасение жизни конкретного малыша (ему тогда и годика не было). Знаете, как радостно смотреть сейчас на этого мальчика Сашу, который растет, бегает и крепнет вопреки диагнозу-приговору.

Актеры Рижского русского театра Екатерина Фролова и Алексей Коргин за прилавком благотворительной "Cладкой ярмарки".

Наши известные певцы и музыканты бесплатно выступают на этих мероприятиях, а ведущие артисты Рижского русского театра вставали за прилавок, чтобы продавать сладости.

В нашей студии побывали Инесе Галанте, Интарс Бусулис, Лайма Вайкуле, Михаил Казиник, Илья Лагутенко, «Прата ветра», Резия Калниня, Гуна Зариня, чемпионы-олимпийцы, известные художники, режиссеры, артисты, композиторы. Всех не перечислить, и всем есть что рассказать о надежде и милосердии. Единственным человеком, который отказался прийти в эфир и помочь нам в записи первых роликов при запуске программы три года назад, сославшись на занятость и усталость, была, как ни странно, Катерина Гордеева. Ничего страшного. В эфире нашей программы про фонд «Подари жизнь» рассказала тогда его соучредитель актриса Дина Корзун – мы созвонились с ней по телефону.

Сама Чулпан Хаматова, кстати, в 2013 году проводила в Риге очень красивый благотворительный концерт при поддержке фонда Петра Авена «Поклоление», часть cредств от которого была направлена на ремонт гематоонкологического отделения Детской клинической университетской больницы.

Меценаты Борис и Инара Тетеревы в программе "Зеленая лампа".

За 2,5 года в сотрудничестве с Ziedot.lv и фондом Бориса и Инары Тетеревых (о грандиозных делах этого фонда можно вообще рассказывать часами!) программа «Зеленая лампа» собрала 780 909 евро. Все деньги, полностью, были потрачены на лечение, медикаменты, реабилитации за рубежом тяжело больных латвийский детей и взрослых. В том числе, много было онкологических больных. Мы можем рассказать о каждом.

Совершенно согласны с Чулпан Хаматовой, которая тогда в Риге сказала, что “ни один ребенок не должен страдать из-за того, что у его родителей не хватает денег, и уж тем более погибать по этой причине. “

С октября наша программа сорудничает с благотворительным фондом BeOpen. Там работают чудесные люди. Фонд реализует проекты помощи в разных сферах. Оборудованы красочные игровые комнаты в онкологическом отделении Детской клинической больницы и поликлиники. Для школы-интерната «Стразду муйжа», где учатся незрячие дети, приобретено специальное оборудование и аппаратура, работающая по системе Брайля. Набирает обороты долгосрочная программа "Мечты особенных детей".

Устраиваются лагеря и Рождественские праздники для сотен детей с проблемами движения. И наконец, оплачивается диагностика и лечение тяжелобольных конкретных деток в зарубежных клиниках.

Конкретно на эти программы за 2,5 месяца "Зеленая лампа" уже собрала 62 тысячи евро. Разумеется, с помощью наших радиослушателей, читателей и наших коллег. Для крупных российских фондов это, наверное, мелочи.

А у нас результаты этих месяцев таковы: 7-летней Элине уже сделана сложная и дорогая операция, 1,5-годовалый Александр скоро вернется в Ригу из Германии с новым SPIO-корсетом, двум малышам Кате и Рагнару оплачена специальная коляска и реабилитация, 7-летняя Элиза уже съездила в центр диагностики в Лондон, художница Айя Вилмане, мама двоих детей, проходит лечение за границей, 12-летний Рудольф скоро поедет в нейрологический центр в Словакии, а 16-летная Лерочка, победившая лейкоз, в данный момент проходит реабилитацию в Минске.

Рукводитель фонда BeOpen Ингрида Шмите всю душу вкладывает в долгосрочный проект подготовки собак-поводырей и ассистентов для детей с тяжелыми диагнозами. И хочет организовать международную конференцию медиков и кинологов по этому вопросу.

Cобраны также средства в поддержку долгосрочной программы подготовки собак-поводырей и ассистентов «Друг особенного ребенка».

Мы далеко не все описали. Всего в маленькой Латвии активно действует несколько десятков благотворительных организаций. И очень много небольших благотворительных общественных структур, которые организуют сбор одежды, подарков, праздники и мастер-классы для детей из детских домов с профессионалами из разных сфер, работу в больницах с тяжелобольными детьми, летние лагеря, работу в пансионатах для престарелых, помощь приютам для животных и т.д. и т. д. Всех даже перечислить невозможно.

А потрясающие «Докторы-Клоуны» во главе с Марианной Миловской, кстати, сейчас организовали благотворительные магазинчики в помощь Детской больнице, где поучаствовать можно до 23 декабря. Им всем нужна волонтерская помощь, финансовая и моральная поддержка тоже.

Так что вовсе не обязательно ехать мыть полы в российскую больницу.

Ольга Авдевич,

Рита Трошкина,

ведущие программы "Зеленая лампа"

Благотворительная авторская программа «Зеленая лампа» выходит в эфир на радио Baltkom 93.9 FM каждый вторник в 16.00.

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