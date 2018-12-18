﻿ Крамник на Baltkom: 25 лет - золотой возраст для шахматиста, Mixnews.lv

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Российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, заслуженный мастер спорта РФ Владимир Крамник считает, что 25 лет идеальный возраст для успешного начала карьеры шахматиста на мировом уровне. Об этом он заявил в эфире радио Baltkom в программе "Абонент доступен".

"Я сейчас по-прежнему в десятке мирового рейтинга — это ничего, для моего пенсионерского шахматного возраста. Мне 43, Каспаров ушел из шахмат в 42. Большинство игроков сейчас, то есть шахматисты ТОП-10 —это шахматисты от 22 до 30 лет. Это возраст, когда уже есть опыт и еще есть силы. 25 лет - золотой возраст. Неслучайно, что я стал чемпионом мира в 25 лет. Действующий чемпион мира по шахматам Карлсен стал чемпионом в 25. Претендент, который был близок к победе ему тоже 25, и Карянин играл в этом возрасте. У меня уже пенсионерский возраст, конечно. Единственный, кто из моего поколения держится на высоком уровне — это Вишванатан Ананд - великий шахматист. Как правило, после 40 уже тяжело достигать результатов, так как шахматы требуют большой отдачи энергии. Способность "умирать за доской" уже немножко не та", - сказал Крамник.

Напомним, что в интервью радио Baltkom Владимир Крамник также заявил, что не все чемпионы мира по шахматам — гении.