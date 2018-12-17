﻿ Даугавпилс: беременной отказали в госпитализации, женщина потеряла ребенка, Mixnews.lv

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На днях в Даугавпилсскую региональную больницу на машине скорой помощи с кровотечением и высокой температурой привезли беременную женщину, но врач отказалась оставить пациентку в больнице, а также записала, будто кровотечения нет, а температура низкая. При этом, как сообщает местный портал Grani.lv, дежурный врач Даугавпилсской региональной больницы Ольга Лазарева с пациенткой общалась в грубой форме, о чем свидетельствует запись в соцсети Facebook.

Выдержка из разговора врача с пациенткой

П: А вас как звать?

В: Ольга Михайловна Лазарева.

П: И вы мне говорите, что будете по кусочкам собирать?

В: Ну, у нас так делается.

П: Так почему мне Кузина говорит ложиться в больницу, а вы меня выгоняете?

В: Если будет литься кусками на пол, тогда да.

После таких заявлений обратившаяся за помощью женщина отправилась домой, где у нее произошел выкидыш. После этого женщина отправилась на лечение в больницу в Резекне.

Сегодня с пациенткой, как сообщает rus.lsm.lv, связалось Русское вещание LTV7: "Я приехала домой, у меня кровь пошла еще сильнее. Начали выходить сгустки. Жених позвонил через приемное отделение ей [Ольге Лазаревой]. Говорит: "Да вы вообще работать будете? У нее уже сгустки идут". На что она вообще скинула трубку и не стала разговаривать. Нам пришлось поехать в Резекне в больницу, чтобы мне оказали помощь. Мне сделали УЗИ и отправили меня на чистку".

Учитывая, что публикация вызвала огромный резонанс, руководство больницы созвало экстренную пресс-конференцию, на которой назвало отношение врача к пациенту абсолютно неприемлемым, и пообещало провести самое тщательное расследование.

Ознакомившись с видео и побеседовав с врачом, администрация больницы пришла к выводу, что появившемуся видео предшествовал конфликт между пациентом и врачом. И на видео попало лишь окончание этого конфликта. Но, как сказали представители больницы, как бы там ни было, подобное отношение к пациенту "не соответствует стандартам оказания врачебной помощи".

Женщина во время беременности боролась с болезнью Лайма, принимала антибиотики. Возможно, они и спровоцировали выкидыш. В больнице обещают, что рассмотрят инцидент в ближайшие дни. Однако врач Ольга Лазарева от должности не отстранена, а руководство больницы заявило, что рассмотрит ситуацию с юридической стороны и только потом будет принимать решение.

О результатах обещали проинформировать прессу в течение двух дней.

Как сообщает местный портал Grani.lv, горожан поразило, во-первых, отношение к пациенту доктора, не стеснявшейся в выражениях, а во-вторых, что произошедшее в глазах врача – норма, и ничего ей за это не будет. Мол, как работала, так и будет работать.