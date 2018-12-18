﻿ Возобновлен сбор подписей за замену соли на песок при обработке улиц зимой, Mixnews.lv

Общество |

С наступлением зимы жители Латвии возобновили сбор подписей под инициативой на портале Manabalss.lv, предусматривающей использование песка вместо соли при обработке обледеневших улиц.

На данный момент под этим предложением подписались почти 5000 человек - это половина подписей, необходимых для рассмотрения инициативы в Сейме.

Представителем инициативы указан Филип Капустин. В плотно населенных местах он предлагает использовать песок вместо соли для обработки обледеневших улиц. Капустин отметил, что не существует полностью безопасных средств против обледенения, однако песок меньше портит обувь и поверность автомобилей, чем соль. Также песок, в отличии от соли, не вызывает раздражение лап у домашних животных.

Капустин добавил, что соль для растопления льда используется из-за более низкой стоимости, чем у других материалов. Автор инициативы указал, что для уменьшения затрат на обработку обледеневших улиц, соль можно будет использовать на крупных дорогах и за городом, однако в плотно населенных местах с большим скоплением людей дороги будут обрабатываться песком.

По словам Капустина, если соль заменить на песок, обувь, автомобильное покрытие и качество дорог будут портиться гораздо реже, а также домашние животные будут реже травмировать лапы.

Фото: flickr.com/flickemon