﻿ Rīgas meži напоминает: рубить молодые елочки - запрещено!, Mixnews.lv

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Так же, как и государственный лесосодержатель, предприятие Rīgas meži столкнулось с массовой вырубкой молодых насаждений елок.

Ежегодно с приближением Рождества и Нового года Rīgas meži усиливает контроль за лесами, особенно за молодыми насаждениями. Однако число людей, которые незаконно вырубают елочки столь велико, что у предприятия не хватает ресурсов, чтобы защитить от вырубки все молодые деревья.

По этой причине Rīgas meži напоминает, что в принадлежащих столице лесах рубить елочки запрещено.

"Мы бы еще поняли, если бы кто-то по ошибке срубил елочку на обочине дороги или у канавы, но нет - лезут и вырубают молодые насаждения. Браконьеры таскаются по насаждениям с топорами и пилами как в магазине с пакетами для покупок", - указали специалисты Части лесной охраны, напоминая, что произвольная вырубка и порча леса грозит уголовной ответственностью.

В принадлежащих Риге лесах елок очень мало, их удельный вес не превышает 10%. Главным образом это елочки, посаженные людьми, за которыми уход ведется уже долгие годы, до этого выращенные в специальных питомниках из семян.

Rīgas meži предупреждает жителей, что перед тем, как отправиться в лес за елкой, стоит узнать, кому принадлежит лес, и согласовать выруб елки с хозяином лесополосы.

В декабре и январе инспекторы и лесники Rīgas Meži продолжат наблюдение за всеми принадлежащими столице лесами. Кроме того в отдельных лесничествах на въезде в молодые насаждения елок установлены камеры видеонаблюдения.

Напомним, в конце минувшей недели в принадлежащих Рижскому самоуправлению лесах в окрестностях Риги, где вырубка елок запрещена, были массово повреждены молодые насаждения елей.

У предприятия есть плантация рождественских елок в Норупе, где можно купить елочку за символическую плату, а также плантация в Олайне, где выращиваются елочки, которые можно будет купить к Рождеству через пять-семь лет.

Фото: pixabay.com