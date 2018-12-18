﻿ Krieviski saprotat? "Мешки ЧК" написаны на русском и от руки, Mixnews.lv

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Совсем скоро будет опубликована картотека КГБ ЛССР. Документы будут обнародованы в оригинальном порядке, однако большинство из них написаны на русском языке и от руки - прочитать картотеку смогут не все. Об этом сообщает Skaties.lv.

Закон предусматривает, что "мешки ЧК" будут опубликованы в двух частях. В первой части будет обнародована картотека агентов, в том числе и телефонные книжки сотрудников КГБ, а также карточки внештатных оперативных сотрудников.

После будет опубликована и картотека по учету внештатных сотрудников КГБ, статистика агентства, и картотека в алфавитном порядке.

"Мешки ЧК" будут доступны на интернет-портале www.arhivi.gov.lv, в разделе Aktualitātes или Virtuālās izstādes un digitālie resursi.

Фото: Skaties.lv/Juris Bindars, TV3 Ziņas