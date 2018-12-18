﻿ Глава юристов: политика Латвии напоминает казино, где все идут ва-банк, Mixnews.lv

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Национальное объединение любой ценой пытается убрать руководство Рижской думы, но вопрос заключается в том, что все партии мухлюют и допускают коррупционные схемы, просто одних поймали, тогда как другим удается их скрыть. Такое мнение в соцсети Twitter высказал президент Латвийского общества юристов Айгар Боровков.

"Сейчас происходит борьба без правил и красных линий. Пока не пойманные пытаются укусить пойманных. Публике нужна кровь и зрелища. Классика. Не приходилось встретить чистокровного латыша и видеть партию, у которой не было левых схем. При нынешней системе - ЭТО НЕВОЗМОЖНО. К сожалению!, - написал Боровков.

Также глава общества юристов сказал, что то, что происходит сегодня, напоминает гигантское казино, где все идут ва-банк.

Šobrīd notiek cīņas bez noteikumiem un bez sarkanām līnijām

Pagaidām nepieķertie mēģina nokost pieķertos.

Publikai vajag asinis un izklaidi

Klasika

Nav gadījies sastapt tīrasiņu latvieti un redzēt partiju, kurai nebūtu kreisas shēmas. Pie esošās sistēmas - NAV IESPĒjAMS!

Diemžēl — Aivars (@Borovkovs) 18 декабря 2018 г.

šobrīd notiekošais nez kāpēc atgādina milzu kazino, kur visi mēģina spēlēt uz pilnu klapi. — Aivars (@Borovkovs) 18 декабря 2018 г.

Как ранее писал Mixnews, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании во главе с многолетним руководителем Леоном Бемхенсом в полном составе ушло в отставку.

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе».

Позднее Герхердс все же подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае отставки ее руководства.