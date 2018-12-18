﻿ Глава юристов: политика Латвии напоминает казино, где все идут ва-банк, Mixnews.lv

Глава юристов: политика Латвии напоминает казино, где все идут ва-банк (4)
Национальное объединение любой ценой пытается убрать руководство Рижской думы, но вопрос заключается в том, что все партии мухлюют и допускают коррупционные схемы, просто одних поймали, тогда как другим удается их скрыть. Такое мнение в соцсети Twitter высказал президент Латвийского общества юристов Айгар Боровков.
"Сейчас происходит борьба без правил и красных линий. Пока не пойманные пытаются укусить пойманных. Публике нужна кровь и зрелища. Классика. Не приходилось встретить чистокровного латыша и видеть партию, у которой не было левых схем. При нынешней системе - ЭТО НЕВОЗМОЖНО. К сожалению!, - написал Боровков.
Также глава общества юристов сказал, что то, что происходит сегодня, напоминает гигантское казино, где все идут ва-банк.
Šobrīd notiek cīņas bez noteikumiem un bez sarkanām līnijām— Aivars (@Borovkovs) 18 декабря 2018 г.
Pagaidām nepieķertie mēģina nokost pieķertos.
Publikai vajag asinis un izklaidi
Klasika
Nav gadījies sastapt tīrasiņu latvieti un redzēt partiju, kurai nebūtu kreisas shēmas. Pie esošās sistēmas - NAV IESPĒjAMS!
Diemžēl
šobrīd notiekošais nez kāpēc atgādina milzu kazino, kur visi mēģina spēlēt uz pilnu klapi.— Aivars (@Borovkovs) 18 декабря 2018 г.
Как ранее писал Mixnews, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании во главе с многолетним руководителем Леоном Бемхенсом в полном составе ушло в отставку.
Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе».
Позднее Герхердс все же подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае отставки ее руководства.
Браво Айгар ! А чё так поздно то ? Когда поседел конкретно ? Тоже устал ?