﻿ Глава юристов: политика Латвии напоминает казино, где все идут ва-банк, Mixnews.lv

Глава юристов: политика Латвии напоминает казино, где все идут ва-банк (4)

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Общество | 18 декабря 2018 года, 19:56

Национальное объединение любой ценой пытается убрать руководство Рижской думы, но вопрос заключается в том, что все партии мухлюют и допускают коррупционные схемы, просто одних поймали, тогда как другим удается их скрыть. Такое мнение в соцсети Twitter высказал президент Латвийского общества юристов Айгар Боровков.

"Сейчас происходит борьба без правил и красных линий. Пока не пойманные пытаются укусить пойманных. Публике нужна кровь и зрелища. Классика. Не приходилось встретить чистокровного латыша и видеть партию, у которой не было левых схем. При нынешней системе - ЭТО НЕВОЗМОЖНО. К сожалению!, - написал Боровков.

Также глава общества юристов сказал, что то, что происходит сегодня, напоминает гигантское казино, где все идут ва-банк.

Как ранее писал Mixnews, скандал разразился вокруг коррупционных схем при проведении конкурсов для нужд муниципального предприятия Rīgas satiksme. Правление компании во главе с многолетним руководителем Леоном Бемхенсом в полном составе ушло в отставку.

Национальное объединение на своем ежегодном съезде поручило министру регионального развития Каспару Герхардсу распустить Рижскую думу, но тот заявил, что пока оснований для вмешательства в ее работу не имеется, хотя и отметил, что «роспуск и досрочные выборы могут пойти на пользу Рижской думе».

Позднее Герхердс все же подал в правительство законопроект о роспуске Рижской думы, в котором оговорена и дальнейшая работы думы в случае отставки ее руководства.

Комментарии 4
Жлобак1 час назад
Да не играют,они.Просто прут напролом.И какая-то шобла неучей,сбивает всех с толку!Посмотрите на их лица!Домбрава,Дзинтарс,этот печенька....Умного,даже взгляда,нет.Не говоря,о мыслях и поступках.Всех не буду перечислять,слишком много чести.Что они вообще сделали,за всё время,сидя в сейме?Только запреты и разгромы.....А Дзинтарс,уже святой?Отделался от левых доходов,закрыли дело?
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Alex1 час назад
... Не приходилось встретить чистокровного латыша и видеть партию, у которой не было левых схем...
Браво Айгар ! А чё так поздно то ? Когда поседел конкретно ? Тоже устал ?
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Скорее1 час назад
латыши играют шахматами в "чапаевцев".
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