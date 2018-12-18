﻿ Трукснис снова смог сохранить должность мэра Юрмалы, Mixnews.lv

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Благодаря голосам Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Согласия" мэру Юрмалы Гатису Трукснису (СЗК) снова удалось сохранить должность.

По предложению оппозиции депутаты Юрмальской думы голосовали сегодня по вопросу о соответствии мэра занимаемой должности.

Как заявил агентству LETA депутат Янис Леиньш, несмотря на выдвинутые ему обвинения, Трукснис остается с точки зрения фракции "лучшим руководителем, который когда-либо был в Юрмале". Его обвиняют уже с 2016 года, но в 2017 году жители Юрмалы снова его выбрали, сказал Леиньш. К тому же, вина Труксниса не доказана ни по одному из инкриминируемых ему дел.

Кроме того Трукснис получил благодарность от премьер-министра Мариса Кучинскиса за удачное сотрудничество и значимый вклад в развитие самоуправления города.

Статья с благодарностью была опубликована в муниципальном Jūrmalas Avīze. В статье указано, что Трукснис гордится проделанным в прошлом году.

Напомним, в октябре запрос об отставке Труксниса уже рассматривался, но благодаря голосам СЗК и "Согласия" ему удалось сохранить должность.

Заявление о выражении недоверия Трукснису оппозиционные депутаты подали 2 октября, вскоре после того, как появилась информация о том, что мэр употреблял наркотики и оштрафован полицией. Трукснис заявил, что свободен от любых видов зависимости.

В начале ноября Гепрокуратура предъявила Трукснису обвинение по делу о возможном незаконном финансировании СЗК.