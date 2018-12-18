﻿ Бусулис заявил о желании покинуть Ригу, Mixnews.lv

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Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в интервью журналу "OK!" рассказал, что в будущем планирует переехать из Риги в родную деревню под Талси - в Гибули. Об этом пишет Neatkarīga.

Он отметил, что собирается последовать примеру своих друзей, которые переехали из города в село.

"Мое место в Талси, в Гибульской волости. Там я родился и туда я вернусь в ближайшие пять лет. Это уже совершенно точно", - заявил Бусулис.

Певец подчеркнул, что будет адаптировать своих детей к жизни за пределами города. Однако, уверен, что в Талсинской школе им будет даже лучше.

Фото: commons.wikimedia.org