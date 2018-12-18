﻿ Бусулис заявил о желании покинуть Ригу, Mixnews.lv

Бусулис заявил о желании покинуть Ригу (10)
Общество | 18 декабря 2018 года, 12:37
Латвийский певец, музыкант и композитор Интарс Бусулис в интервью журналу "OK!" рассказал, что в будущем планирует переехать из Риги в родную деревню под Талси - в Гибули. Об этом пишет Neatkarīga.
Он отметил, что собирается последовать примеру своих друзей, которые переехали из города в село.
"Мое место в Талси, в Гибульской волости. Там я родился и туда я вернусь в ближайшие пять лет. Это уже совершенно точно", - заявил Бусулис.
Певец подчеркнул, что будет адаптировать своих детей к жизни за пределами города. Однако, уверен, что в Талсинской школе им будет даже лучше.
Фото: commons.wikimedia.org
ну вот так бы все латыши вернулись бы в свои деревни,где их место,что лесть куда не надо.Latviešu patriots,бери пример, восстанавливай свою малую родину и не надо будет русский язык учить,чтобы в Риге работать.
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Для тебя мир закончился окном шестого отделения,не плач аустрисенок мандаринки зиедот лв тебе передаст
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Для особо умных,я разрешаю ему ушлепывать! И бан на меня не работает,БУ
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