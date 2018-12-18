﻿ Железнодорожный музей приглашает на праздник с котом Перлюксом, Mixnews.lv

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Рижский железнодорожный музей выпускает альбом наклеек Lokosalīme который в дружеской форме знакомит детей с паровозом. В связи с этим музей приглашает семьи с детьми на веселый праздник, посвященный знакомству с Lokosalīme, который пройдет вместе с музейным котом Перлюксом.

Мероприятие состоится в пятницу, 28 декабря, в 15.30.

В ходе праздника все его гости вместе с котом Перлюксом и Физиком смогут сыграть игрушечную музыкальную сказку, принять участие в различных творческих и интерактивных занятиях на станциях, пройти эстафету железнодорожников, попробовать холодное паровое мороженое, изготовить собственную маску, сфотографироваться с изображениями Lokosalīme и, конечно же, получить свой личный альбом для наклеек Lokosalīme.

Как отмечают представители музея, главным стражем паровоза служит кот Перлюкс, который изо дня в день и прогуливается, и разговаривает, и дремлет в этом транспортном средстве.

"Заметив, что посетители часто фотографируются вместе с его другом, Перлюкс захотел порадовать его, а заодно и разбудить, ведь, как оказалось, веселый LOKO погружен в глубокий сон. Есть ли лучший способ добиться этого, кроме как с помощью задорного праздника, веселых игр и развлечений! А если еще найдется небольшое, но элегантное украшение-наклейка, то создать и рассказать чудесную сказку сможет каждый!", - рассказывают в музее.

Приглашения на праздник можно приобрести в кассе Железнодорожного музея. Семейный билет стоит 10 евро (в него включен один альбом для наклеек Lokosalīme, а также участие в игрушечной сказке и творческих занятиях на станциях). Во время мероприятия посетителям будет предоставлена возможность по особой цене приобрести дополнительные альбомы Lokosalīme.

Центральным образом альбома наклеек Lokosalīme, подготовленного Железнодорожным музеем, является паровоз, устройство которого можно дополнить более чем сотней различных веселых и красочных наклеек – деталями локомотива и другими пробуждающими воображение вещами.

Таким образом, каждый ребенок (или взрослый) получит свою собственную оригинальную художественную работу. Альбом наклеек создавался Железнодорожным музеем в сотрудничестве с художницей Анной Вайваре – он особенно порадует детей в возрасте от 3 до 10 лет.