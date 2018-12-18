﻿ Преподаватели точных наук должны стать приоритетом государства, Mixnews.lv

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Именно образование лежит в основе качественного развития инженерных наук, уверен президент Latvijas dzelzceļš (LDz) Эдвин Берзиньш.

"О том, как мы будем жить завтра, следует думать сегодня – это крылатое выражение коротко и конкретно характеризует ту причину, по которой предприятие Latvijas dzelzceļš (LDz) стало партнером по сотрудничеству для программы «Миссия возможна»", - сказал он.

По словам Берзиньша, наиболее известные латвийские представители инженерных наук всё чаще указывают на то, что образовательная система работает на холостом ходу.

"Каждый год вузы предлагают тысячи бюджетных мест, однако в средних школах экзамен по физике на нормальном уровне способны сдать лишь пара сотен выпускников. Да и интерес к другим предметам инженерных знаний с каждым годом становится всё меньше. Поэтому участвовать в процессе должны все мы. Будущее LDz и транспортной отрасли также непосредственно зависит от наших способностей привлекать молодые таланты и лучшие умы – как сегодня, так и в будущем", – уточнил Берзиньш.

Программа «Миссия возможна», по которой обучаются молодые, способные к творческому подходу учителя, будет продолжена. Объявлено о приеме заявок и приглашении к сотрудничеству студентов последних курсов и молодых специалистов, особенно из области естествознания, математики и филологии.

«Если у нас есть учителя, способные заинтересовать учеников и показать им, какую добавленную стоимость придают жизни физика, биология и математика, то это уже является очень важным фундаментом для того, чтобы часть школьников в будущем стала и нашими работниками. Нужно поощрять интерес школьников к точным наукам, так как в будущем специалисты, в основе компетенции которых лежат подобные знания, станут всё более востребованными. Уже сейчас им предлагаются прекрасные возможности для карьеры, в том числе на LDz. Наше сотрудничество с программой «Миссия возможна» является своего рода страховкой от нехватки специалистов в будущем», – считает президент LDz.