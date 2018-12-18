﻿ Скандал в Даугавпилсской больнице: врач-гинеколог отстранен от работы, Mixnews.lv

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Случай произошедший в Даугавпилсской Региональной больнице (ДРБ), когда беременной женщине с внутренним кровотечением и температурой врач-гинеколог отказала в госпитализации, сославшись на то, что таких пациентов - целое отделение, будут тщательно разбирать, а врач Ольга Лазарева, отказавшая пациентке в госпитализации отстранена от работы на время разбирательств. Об этом журналисту радио Baltkom сообщила специалист по связям с общественностью ДРБ Зане Куциня.

"Врач, который отказал пациентке в госпитализации временно отстранен от работы. Мы будем разбираться в этом деле, и в соответствии с законом примем все необходимые меры. Мы еще вчера начали рассматривать эту ситуацию, провели пресс-конференцию. Однозначно, отношение врача к пациентке было неприемлемым. Мы приносим свои извинения", - отметила она.

Девушка, Ирина потерявшая ребенка, сейчас находится в Резекненской больнице. Grani.lv удалось связаться с ней по телефону.

По словам Ирины, на 22 декабря гинекологом ей был назначен аборт по медицинским показаниям. Накануне, еще до известия о беременности, у девушки обнаружили болезнь Лайма, пришлось пить антибиотики. В свою очередь, врач предупредила, что если кровотечение начнется раньше, то Ирине следует обратиться в больницу. Что она и сделала днем, 16 декабря. Тем более, что кровотечение сопровождалось подскочившей до 38 градусов температурой. Однако в приемной родильного отделения такой пациентке были не рады.

"Я много лет отработала санитаркой в ДРБ, в отделении хирургии. Но с подобным хамским отношением к пациентам никогда не сталкивалась. А у нас пациентов было много. Когда в палатах мест не хватало, размещали больных в коридоре, понимали, что людям плохо, делали все от нас зависящее, чтобы облегчить их состояние. И в моих планах не было снимать видео. Я начала видеосъемку только тогда, когда врач начала меня оскорблять и выпроваживать из больницы", - отметила девушка.

17 декабря в Даугавпилсской Региональной больнице (ДРБ) состоялась экстренная пресс-конференция по поводу этого громкого случая.

Как пишет Gorod.lv, руководство больницы пообещало, что после проведения расследования в отношении доктора Лазаревой будут приняты меры. Также на пресс-конференции было обещано сделать все возможное, чтобы подобный случай не повторился.

После состоявшейся пресс-конференции, руководство ДРБ прислало официальное извещение, в котором говорится:

"Правление SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” считает, что действия врача не совместимыми с высокой миссией этой профессии. Руководство больницы очень тщательно рассмотрит этот случай и примет соответствующие решения".

Как ранее сообщалось, в Даугавпилсскую региональную больницу на машине скорой помощи с кровотечением и высокой температурой привезли беременную женщину, но врач отказалась оставить пациентку в больнице, а также записала, будто кровотечения нет, а температура низкая. При этом, дежурный врач Даугавпилсской региональной больницы Ольга Лазарева с пациенткой общалась в грубой форме, о чем свидетельствует запись в соцсети Facebook.

Фото: flickr.com/Деловое сообщество