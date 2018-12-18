﻿ Bezvests благодарит всех, кто делился информацией о куртке пропавшего мужчины, Mixnews.lv

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Благодаря отзывчивости и помощи латвийцев удалось выйти на женщину, которая нашла и передала в баню голубую куртку пропавшего в Вецмилгрависе 31-летнего мужчины, пишет добровольцеская поисковая организация Bezvests.lv.

Как указывают волонтеры, удалось выяснить важные детали, которые, в интересах пропавшего, пока не раскрываются.

"Благодарим всех неравнодушных, всех, кто публиковал и делился информацией - журналистов и наших добровольных помощников, пользователей Facebook. Также благодарим за бдительность, неравнодушие и оперативность сотрудницу бани Елену, которая регулярно следит на информацией на страничке BEZVESTS.LV и как только ей передали куртку указанного в объявлении цвета, сразу же позвонила нам и сообщила об этом.", - сказано в сообщении.

Добровольцы Bezvests и полиция продолжают поиски 31-летнего рижанина Эдгарса Камеровскиса, который 11 декабря вышел из дома в состоянии депрессии и до сих пор назад не вернулся.