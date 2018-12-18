﻿ Утверждено повышение самых низких зарплат медработников на 20%, Mixnews.lv

Общество |

Зарплаты медработников с 1 января будущего года будут увеличены на 20%, постановило сегодня правительство.

Кабинет министров поддержал подготовленные Минздравом поправки о самой низкой месячной зарплате и специальных доплатах медработникам, которые нужны для увеличения самых низких зарплат на 20%.

Самые низкие зарплаты будут увеличены во всех группах медработников.

Зарплата сертифицированного врача и зубного врача вырастет, например, с 899 до 1079 евро, сертифицированной медсестры и помощника врача - с 595 до 714 евро.

Также планируются поправки к закону об организации и оплате услуг здравоохранения, чтобы могли быть повышены зарплаты и семейных врачей. Сумма, выплачиваемая врачу за каждого пациента, будет увеличена на 20%.

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