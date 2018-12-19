﻿ В Риге выявлена "черная точка" для пешеходов, Mixnews.lv

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На карте рижских улиц в эти дни появилась новая, опасная "черная точка" - пешеходный переход у ротационного круга на мост Славу. В понедельник грузовик там насмерть сбил некоего мужчину и уехал с места ЧП. Во вторник недалеко от места трагедии вновь был сбит человек, и, как подтверждает полиция, для пешеходов это очень опасное место. Об этом пишет skaties.lv, ссылаясь на сюжет программы TV3 Ziņas.

В социальных сетях в понедельник было опубликовано драматичное видео - на пешеходном переходе у ротационного круга на мост Славу лежит помещенное в синий мешок тело сбитого человека. Рядом стоит полицейская машина. Средь бела дня, в 14:30, в месте, где движение очень интенсивное, неизвестный водитель сбил человека и не останавливаясь уехал с места.

Полиция допускает, что это может быть грузовая машина марки Volvoс красным грузовым контейнером, и просит помощи жителей, чтобы поймать водителя, который даже не остановился оказать первую помощь, задержать и призвать к ответственности. Возможно, шофер грузовика даже не заметил, что переехал человека.

"Просим жителей обратить внимание, особенно если у них есть видеорегистраторы, где можно увидеть сбившее человека транспортное средство. Это нам очень поможет при выяснении обстоятельств трагедии", - сказал представитель Госполиции Ансис Пумпурс.

Почти в том же месте, у круга на мост Славу, во вторник машина тяжело травмировала пешехода. На этот раз водитель не уехал. Пешеход получил очень тяжелые увечья.

"Медии борются за его жизнь, надеемся, что останется жив, но сейчас что-то говорить преждевременно" , - указал Пумпурс. В полиции подчеркивают, что конкретное место для пешеходов очень опасно по разным причинам.

"Движение здесь очень сложное, по моему мнению, присутствие пешеходов крайне нежелательно, дороги разделены на все стороны. Пересекать такие места, с таким интенсивным движением, где водитель должен постоянно смотреть в зеркало, чтобы вывернуть, пешеход самый незащищенный", - сказал представитель Госполиции.

Между тем, как сообщает программа TV3 Ziņas, на доске в кабинете Пумпурса описана печальная статистика - с октября количество сбитых пешеходов увеличилось. Дни стали короче и погодные условия каждый день меняются - то выпадает снег, то идет дождь, то скользко, то все тает. Эти и другие обстоятельства следует учитывать как пешеходам, так и водителям транспортных средств.