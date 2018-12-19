﻿ Министры во главе с Кучинскисом украсили елку необычными игрушками, Mixnews.lv

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Премьер-министр Марис Кучинскис и члены уходящего правительства в здании Кабинета министров во вторник украсили рождественскую елку игрушками, созданными при помощи 3D-технологий.

Ziemassvētku eglītes atklāšana katru gadu ir īpašs notikums. Šogad tas ir zīmīgs ar faktu, ka @Brivibas36 eglītes rotājumi tapuši @RTU_LV, tādējādi simbolizējot, ka zinātne arvien vairāk ienāk valsts pārvaldē. Var teikt, ka zinātne ienāk valsts pārvaldē pa visām durvīm. pic.twitter.com/22GCDQw3ZH — Maris Kucinskis (@MarisKucinskis) December 18, 2018

"Открытие рождественской елочки каждый год является особым событием. В этом году он ознаменовался фактом, что украшения елки в здании Кабинета министров созданы Рижским техническим университетом, таким образом символизируя, что наука все больше входит в государственное управление. Можно сказать, что наука входит во все двери госуправления", - сказано в сообщении Кучинскиса.

Украшения для елки были сделаны на Дизайн-фабрике Рижского технического университета (РТУ). Тема оформления елки - образование, которое является одним из приоритетов правительства. В мероприятии приняли участие некоторые из министров, а также ректор РТУ Леонид Рибицкис, а музыкальное сопровождение обеспечил хор школьников "Лиелварде".