﻿ Министры во главе с Кучинскисом украсили елку необычными игрушками, Mixnews.lv

Министры во главе с Кучинскисом украсили елку необычными игрушками (6)

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Общество | 19 декабря 2018 года, 07:45

Премьер-министр Марис Кучинскис и члены уходящего правительства в здании Кабинета министров во вторник украсили рождественскую елку игрушками, созданными при помощи 3D-технологий.

"Открытие рождественской елочки каждый год является особым событием. В этом году он ознаменовался фактом, что украшения елки в здании Кабинета министров созданы Рижским техническим университетом, таким образом символизируя, что наука все больше входит в государственное управление. Можно сказать, что наука входит во все двери госуправления", - сказано в сообщении Кучинскиса.

Украшения для елки были сделаны на Дизайн-фабрике Рижского технического университета (РТУ). Тема оформления елки - образование, которое является одним из приоритетов правительства. В мероприятии приняли участие некоторые из министров, а также ректор РТУ Леонид Рибицкис, а музыкальное сопровождение обеспечил хор школьников "Лиелварде".

Комментарии 6
Необычное украшение1 час назад
Может надо было всем составом правительства повисеть на ёлке, вот это был бы подарок жителям страны.
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Well29 минут назад
Хорошо-с! Поработали славненько, подняли уровень жизни народа его слуги, теперь вот праздничек празднуют. Есть на что. И будут дальше жить-поживать с чувством выполненного долга. А этот самый народ других ровно таких же выбрал . Мазохисты потому что.
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Конь в пальто28 минут назад
Тогда просто столбы нужно поставить
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