﻿ "Коммунисты и либерасты за одним столом?": эксперты о кабмине Кариньша, Mixnews.lv

"Коммунисты и либерасты за одним столом?": эксперты о кабмине Кариньша (6)
"Новое Единство" обещает предоставить комментарии о предложенных кандидатах на министерские посты только после того, как будут названы все претенденты, а пока еще нет ясности о кандидате Новой консервативной партии (НКП) на должность министра образования и науки. Свой ответ "консерваторы" обещают дать в четверг, 20 декабря.
Тем временем, представители латвийской общественности уже критикуют состав потенциального кабмина Кариньша. Более того, кое-кто даже усмотрел сигнал, что Кариньша сами же потенциальные партнеры решили "прокатить" выдвинув неподобающего кандидата.
Эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс констатирует, что нехватка кадров ощущается не только в народном хозяйстве Латвии, но и на политической арене.
"Я очень хотел бы, чтобы Кариньшу удалось, но com’on- министр демографии, человек, который открыто живет с двумя женами? В Европе? Cool. Так надо создавать образ Латвии. И министр финансов, коммунист, который не знает английского языка? Точно нельзя без этих?", - пишет Лиепниекс.
Es gribētu, lai Kariņam izdodas bet nu com’on - demogrāfijas lietu ministrs, cilvēks, kurš atklāti dzīvo ar divām sievām? Eiropā? Cool. Tā jāveido Latvijas tēls. Un finanšu ministrs, komunists, kurš nezina angļu valodu? Tiešām nevar bez tādiem?— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) December 19, 2018
С ним согласны некоторые пользователи соцсети, указавшие что "кадровый голод" налицо.
"Точно...Выходит у нас настолько остро стоит кадровый вопрос", - пишет Мартиньш Грахольскис.
"Твоя информация уже давно устарела. У Парадниекса уже 7 детей, а сколько у тебя? К тому же будет прогрессивная Винькеле, которая будет менять пол детей уже в детском саду!", - пишет пользователь под ником GaumigsJoks.
"Не является большим искусством сделать детей, а вырастить их нормальными людьми. У не каждый способен на это. Здесь же, мне кажется, только "пеку, пеку куличики"", - написал пользователь под ником Chiekurs.
На "потенциальный" Кабмин Кариньша отреагировала и латвийская журналистка Элита Вейдемане.
"Жду ответ на вопрос. VL-TB/LNNK, неужели вы пойдете в правительство либерастов? На каких принципах вы тогда будете базироваться? Будете за одним столом с теми, кто лоббирует однополые браки, а новым коммунистам принесете воды, когда они начнут приватизировать порты?", - вопрошает Вейдемане.
Jau pāris stundas gaidu atbildi uz jautājumiem. @VL_TBLNNK vai tiešām jūs iesaistīsities liberastu valdībā? uz kādiem principiem tad jūs balstāties? būsiet pie viena galda ar viendzimuma laulību sludinātājiem, bet jaunkomunistiem pienesīsiet ūdeni, kad viņi sāks privatizēt ostas?— Elita Veidemane (@elitaveidemane) December 18, 2018
Между тем, пользователь под ником Айдис, называющий себя журналистом, указал на яркий сигнал к тому, что правительства Кариньша при таком раскладе не будет.
"Гобземс будет главой Министерства внутренних дел? Без допуска к гостайне он будет надзирать за Полицией безопасности? Не будет принимать участия в заседаниях?", - вопрошает представитель СМИ.
А глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что "такова аксиома латвийской политики - правительство еще не сформировано, а уже начинают прочить его скорый конец".
Latvijas politikas aksioma: valdība vēl nav izveidota, kad sāk jau pareģot tās drīzu galu— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 17, 2018
Между тем, гость программы Preses Klubs на телеканале Riga@TV24 бывший министр внутренних дел, ныне предприниматель Марис Гулбис сказал, что Кариньшу скорее всего не удастся создать правительство. "Или это будет человек со стороны, или мы быстрыми шагами приближаемся к внеочередным выборам".
Kariņam neizdosies izveidot valdību. Vai tas būs kāds cilvēks no malas, vai arī straujiem soļiem tuvojamies ārkārtas vēlēšanām. @MarisGulbis22 @presesklubs @RIGATV24— Preses Klubs (@presesklubs) December 19, 2018
А бывший министр финансов Андрис Вилкс верит, что Кариньшу удастся сформировать правительство.
"В Латвии вскоре появится правительство. Интеллигентный и спокойный Кариньш если выживет в этой стае волков и направит страну в правильном направлении. Удачи ему и нам всем", - написал Вилкс.
Latvijai tuvojas valdībaInteliģentais un mierīgais Kariņš tajā vilku barā izdzīvos un valsti vedīs pareizajā virzienā, ja īstenos sava uzvārda jēgu. Veiksmi viņam un mums visiem— Andris Vilks (@AndrisVilks) December 19, 2018
Распределение министерских портфелей между партиями
Как сообщалось, национальное объединение VL-TB/LNNK считает, что обязанности министра культуры должна продолжать выполнять Даце Мелбарде, министром по особым поручениям в демографических вопросах мог бы стать Имант Парадниекс, министром земледелия - Каспар Герхардс.
Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.
"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.
Партия KPV LV выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.
А Новая консервативная партия пообещала в четверг назвать своих кандидатов на министерские посты.
Ранее ее лидер Янис Борданс сообщил, что на предложенную "Новым Единством" должность министра образования и науки у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс.
Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции, а Талис Линкайтс - на должность министра сообщения.
Фото: flickr.com
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