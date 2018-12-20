﻿ "Коммунисты и либерасты за одним столом?": эксперты о кабмине Кариньша, Mixnews.lv

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"Новое Единство" обещает предоставить комментарии о предложенных кандидатах на министерские посты только после того, как будут названы все претенденты, а пока еще нет ясности о кандидате Новой консервативной партии (НКП) на должность министра образования и науки. Свой ответ "консерваторы" обещают дать в четверг, 20 декабря.

Тем временем, представители латвийской общественности уже критикуют состав потенциального кабмина Кариньша. Более того, кое-кто даже усмотрел сигнал, что Кариньша сами же потенциальные партнеры решили "прокатить" выдвинув неподобающего кандидата.

Эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс констатирует, что нехватка кадров ощущается не только в народном хозяйстве Латвии, но и на политической арене.

"Я очень хотел бы, чтобы Кариньшу удалось, но com’on- министр демографии, человек, который открыто живет с двумя женами? В Европе? Cool. Так надо создавать образ Латвии. И министр финансов, коммунист, который не знает английского языка? Точно нельзя без этих?", - пишет Лиепниекс.

Es gribētu, lai Kariņam izdodas bet nu com’on - demogrāfijas lietu ministrs, cilvēks, kurš atklāti dzīvo ar divām sievām? Eiropā? Cool. Tā jāveido Latvijas tēls. Un finanšu ministrs, komunists, kurš nezina angļu valodu? Tiešām nevar bez tādiem? — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) December 19, 2018

С ним согласны некоторые пользователи соцсети, указавшие что "кадровый голод" налицо.

"Точно...Выходит у нас настолько остро стоит кадровый вопрос", - пишет Мартиньш Грахольскис.

"Твоя информация уже давно устарела. У Парадниекса уже 7 детей, а сколько у тебя? К тому же будет прогрессивная Винькеле, которая будет менять пол детей уже в детском саду!", - пишет пользователь под ником GaumigsJoks.

"Не является большим искусством сделать детей, а вырастить их нормальными людьми. У не каждый способен на это. Здесь же, мне кажется, только "пеку, пеку куличики"", - написал пользователь под ником Chiekurs.

На "потенциальный" Кабмин Кариньша отреагировала и латвийская журналистка Элита Вейдемане.

"Жду ответ на вопрос. VL-TB/LNNK, неужели вы пойдете в правительство либерастов? На каких принципах вы тогда будете базироваться? Будете за одним столом с теми, кто лоббирует однополые браки, а новым коммунистам принесете воды, когда они начнут приватизировать порты?", - вопрошает Вейдемане.

Jau pāris stundas gaidu atbildi uz jautājumiem. @VL_TBLNNK vai tiešām jūs iesaistīsities liberastu valdībā? uz kādiem principiem tad jūs balstāties? būsiet pie viena galda ar viendzimuma laulību sludinātājiem, bet jaunkomunistiem pienesīsiet ūdeni, kad viņi sāks privatizēt ostas? — Elita Veidemane (@elitaveidemane) December 18, 2018

Между тем, пользователь под ником Айдис, называющий себя журналистом, указал на яркий сигнал к тому, что правительства Кариньша при таком раскладе не будет.

"Гобземс будет главой Министерства внутренних дел? Без допуска к гостайне он будет надзирать за Полицией безопасности? Не будет принимать участия в заседаниях?", - вопрошает представитель СМИ.

А глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич считает, что "такова аксиома латвийской политики - правительство еще не сформировано, а уже начинают прочить его скорый конец".

Latvijas politikas aksioma: valdība vēl nav izveidota, kad sāk jau pareģot tās drīzu galu — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) December 17, 2018

Между тем, гость программы Preses Klubs на телеканале Riga@TV24 бывший министр внутренних дел, ныне предприниматель Марис Гулбис сказал, что Кариньшу скорее всего не удастся создать правительство. "Или это будет человек со стороны, или мы быстрыми шагами приближаемся к внеочередным выборам".

Kariņam neizdosies izveidot valdību. Vai tas būs kāds cilvēks no malas, vai arī straujiem soļiem tuvojamies ārkārtas vēlēšanām. @MarisGulbis22 @presesklubs @RIGATV24 — Preses Klubs (@presesklubs) December 19, 2018

А бывший министр финансов Андрис Вилкс верит, что Кариньшу удастся сформировать правительство.

"В Латвии вскоре появится правительство. Интеллигентный и спокойный Кариньш если выживет в этой стае волков и направит страну в правильном направлении. Удачи ему и нам всем", - написал Вилкс.

Latvijai tuvojas valdībaInteliģentais un mierīgais Kariņš tajā vilku barā izdzīvos un valsti vedīs pareizajā virzienā, ja īstenos sava uzvārda jēgu. Veiksmi viņam un mums visiem — Andris Vilks (@AndrisVilks) December 19, 2018

Распределение министерских портфелей между партиями

Как сообщалось, национальное объединение VL-TB/LNNK считает, что обязанности министра культуры должна продолжать выполнять Даце Мелбарде, министром по особым поручениям в демографических вопросах мог бы стать Имант Парадниекс, министром земледелия - Каспар Герхардс.

Объединение партий "Для развития/За" решило предложить на пост министра обороны кандидатуру Артиса Пабрикса, министра охраны среды и регионального развития - Юриса Пуце, здравоохранения - Илзе Винькеле.

"Новое Единство" ранее объявило, что в должности министра иностранных дел может продолжить работать Эдгар Ринкевич, а на пост министра финансов у партии, по неофициальной информации, есть два претендента - Янис Рейрс и Арвил Ашераденс.

Партия KPV LV выдвигает на должность министра внутренних дел Алдиса Гобземса, экономики - Дидзиса Шмитса, благосостояния - Иеву Крапане.

А Новая консервативная партия пообещала в четверг назвать своих кандидатов на министерские посты.

Ранее ее лидер Янис Борданс сообщил, что на предложенную "Новым Единством" должность министра образования и науки у партии есть четыре кандидата: Дагмара Бейтнере-Ле Галл, Анита Муйжниеце, Илга Шуплинска и Гатис Эглитс.

Сам Борданс мог бы претендовать на портфель министра юстиции, а Талис Линкайтс - на должность министра сообщения.

Фото: flickr.com