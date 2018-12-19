﻿ Латвийцы не хотят снова видеть Вейониса на посту президента (+ОПРОС), Mixnews.lv

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Менее чем через полгода состоятся выборы президента Латвии и, как свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS, большинство латвийцев хотели бы видеть в качестве главы государства нового политика, а не Раймонда Вейониса. Об этом пишет Skaties.lv.

61% респондентов не хотели бы, чтобы Вейонис снова занял пост президента. Между тем 18% опрошенных указали, что хотели бы видеть нынешнего главу государства на этом посту снова.

У 21% жителей Латвии нет мнения о том, стоит ли Вейонису снова занять должность президента.

Между тем пока неизвестно, готов ли сам Вейонис повторно претендовать на пост главы государства.

Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja