﻿ Латвийцы не хотят снова видеть Вейониса на посту президента (+ОПРОС), Mixnews.lv

Латвийцы не хотят снова видеть Вейониса на посту президента (+ОПРОС) (2)
Общество | 19 декабря 2018 года, 08:38
Менее чем через полгода состоятся выборы президента Латвии и, как свидетельствуют результаты опроса Kantar TNS, большинство латвийцев хотели бы видеть в качестве главы государства нового политика, а не Раймонда Вейониса. Об этом пишет Skaties.lv.
61% респондентов не хотели бы, чтобы Вейонис снова занял пост президента. Между тем 18% опрошенных указали, что хотели бы видеть нынешнего главу государства на этом посту снова.
У 21% жителей Латвии нет мнения о том, стоит ли Вейонису снова занять должность президента.
Между тем пока неизвестно, готов ли сам Вейонис повторно претендовать на пост главы государства.
Фото: flickr.com/Valsts Kanceleja
Вейонис - люди не хотят тебя видеть приезидентом. Может пойдешь в отставку? Еще Ушакову, у которого рейтинг запредельный и пользуется большой поддержкой горожан, указывает что делать.Ты никто и звать тебя никак.
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Да,уж.Народ,к сожалению,не избирает президента.Тогда,почему этот президент,подаёт голос?Высказывает какие-то мнения?Зачем,он,вообще нужен?Тем более такой,как Вейонис.
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