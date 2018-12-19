﻿ Синоптики обещают снежное Рождество и морозный январь, Mixnews.lv

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В ближайшие два дня в Латвии ожидается похолодание, а к выходным станет теплее, прогнозирует Global Forecast System.

В четверг и в ночь на пятницу температура воздуха на востоке страны упадет до -10 градусов, а в субботу по всей Латвии будет около нуля градусов. В выходные ожидается небольшая оттепель, которая больше всего затронет побережье.

На западном побережье Курземе температура воздуха на Рождество может составить +5 градусов, а на востоке страны местами опустится до -10 градусов.

В пятницу ожидается умеренный снег, в последующие сутки время от времени также возможны осадки преимущественно в виде снега. На следующей неделе Латвии достигнет циклон с обильными осадками, свидетельствуют прогнозы.

К концу года толщина снежного покрова в восточной части Латвии может достигнуть 20 сантиметров.

В связи с осадками и колебаниями температуры воздуха дороги обледенеют.

Согласно последним прогнозам, существует вероятность того, что в январе Европы коснутся сильные холода.

Фото: pexels.com