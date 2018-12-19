﻿ Минблаг: работодателей не заставить взять на работу инвалидов, Mixnews.lv

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Людей с психическими расстройствами и инвалидностью все чаще рассматривают как потенциальную рабочую силу на предприятиях, указывает Конфедерация работодателей Латвии (LDKK). Однако, в то же время работодатели не поддерживают введение квот на трудоустройство инвалидов. Об этом пишет Skaties.lv .

Представители Министерства благосостояния, которые ранее обещали вести квоты, признали, что заставить принять на работу какого-либо человека не в их силах.

Как отмечает портал, люди с инвалидностью многократно показывали себя как способную, амбициозную и активную часть общества с помощью занятий различными видами спорта. Однако заработать себе на жизнь такие люди чаще всего не могут, потому что их просто не берут на работу.

Более года назад было запланировано решить эту проблему введением квот по трудоустройству инвалидов. Минблаг предусматривало, что если будет установлено обязательное число рабочих мест для инвалидов в самоуправлениях и госучреждениях, частным предприятиям был бы предоставлен хороший пример для подражания.

Председатель общества Apeirons Иварс Балодис указал, что эта задумка не получилась - рабочие места не были созданы, не были приняты поправки к Закону о труде, которые необходимы для того, чтобы способствовать трудоустройству людей-инвалидов.

Между тем, как отмечает Минблаг, ведомство не может ничего сделать, если у организаций инвалидов нет единой позиции, также введение квот не поддерживают работодатели.

"Мы только можем надеяться на то, что партнеры смогут договориться и донести поправки до Сейма", - добавил директор Департамента рынка труда Минблага Имантс Липскис.

Между тем LDKK указывает, что предприниматели не могу выполнять функции государства и муниципалитетов. Юрист LDKK Андрис Алкснис считает, что введение квот по трудоустройству инвалидов было бы навязанным и неэффективным решением.

"Мы считаем, что намного эффективнее было бы развивать и совершенствовать систему субсидий, когда, например, государство помогает работодателю финансово обустроить рабочие места", - заявил юрист.

Кроме того Конфедерация работодателей не только не поддерживает введение квот, но и считает, что "обыкновенные" больничные листы не могут относиться к людям с инвалидностью. По мнению LDKK, люди с особыми потребностями гораздо чаще болеют, поэтому им стоит уменьшить количество оплачиваемых работодателем больничных дней.

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